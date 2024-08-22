فاز في 11 مباراة افتتاحية..الجزيرة "ملك البدايات" في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: البيان

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ساعات قليلة تفصلنا عن بداية دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الجديد 2024-2025 ، والذي ينطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين 23 و24 أغسطس الجاري، 3 مباريات في اليوم الأول و4 في الثاني.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على نتائج أندية دورينا في المواجهات الافتتاحية بدوري المحترفين :

بني ياس والجزيرة

خسر الجزيرة مرتين خلال 15 مباراة افتتاحية له في دوري المحترفين (فاز 11 – تعادل 2)، ولم يخسر في آخر 7 مباريات افتتاحية بالمسابقة.

تباينت نتائج بني ياس في الجولات الافتتاحية بدوري المحترفين (فاز 5 – تعادل 4 – خسر 4).

الوحدة وعجمان

* شارك الوحدة في جميع نسخ دوري المحترفين، حقق الفوز في 8 مباريات افتتاحية مقابل تعادله في 3 وخسارته في 4 مباريات.

* حقق عجمان انتصارين خلال مبارياته الافتتاحية بدوري المحترفين مقابل خسارته 7 مرات والتعادل 3 مرات.

العروبة والنصر

حقق النصر 3 انتصارات خلال 15 مباراة افتتاحية له في دوري المحترفين (تعادل 4 – خسر 8)، فيما لم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات افتتاحية بالمسابقة.

خسر العروبة مباراته الافتتاحية الوحيدة السابقة في موسم 2021-2022 (0-4 أمام الوحدة).

كلباء والوصل

حقق كلباء فوزاً واحداً فقط خلال 9 مباريات افتتاحية له بدوري المحترفين مقابل خسارته في 8 مباريات.

خاض الوصل 15 مباراة افتتاحية بدوري المحترفين، فاز في 7 مقابل تعادله في 4 وخسارته في مثلها.

شباب الأهلي والبطائح

لم يسبق لشباب الأهلي أن تعادل في مبارياته الافتتاحية بدوري المحترفين (فاز 10 – خسر 5).

فاز البطائح في مباراتيه الافتتاحيتين بدوري أدنوك للمحترفين (2-0 اتحاد كلباء و2-1 الوحدة).

العين وخورفكان

للمرة الثالثة يخوض الفريقان مواجهتهما بدوري المحترفين في الجولة الافتتاحية بعد 2020 (العين 2 – 0 خورفكان) و 2021 (العين 3 – 1 خورفكان).

لم يخسر العين في آخر 9 مباريات افتتاحية له في دوري المحترفين (فاز 7 – تعادل 2).

دبا الحصن والشارقة

بعد خسارته 6 مرات في أول 8 مباريات افتتاحية له بدوري المحترفين (فاز 2)، لم يخسر الشارقة في آخر 6 مباريات افتتاحية بالمسابقة (فاز 5 – تعادل 1).

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