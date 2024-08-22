مجلس دبي الرياضي يعتمد برنامج منافسات "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"

المصدر: البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لـ"دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة الثانية عشرة من الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

انطلاق

تنطلق منافسات النسخة الـ 12 من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات يوم 16 أكتوبر 2024 وتستمر حتى 30 أكتوبر 2024، وتضم الدورة هذا العام 8 ألعاب رياضية هي: البولينغ، سباق الجري، البادل، الريشة الطائرة، سباق الدراجات الهوائية، الرماية، سباق الموانع، بالإضافة إلى لعبة كرة السلة الثلاثية 3×3 التي تم إضافتها إلى الدورة هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن موعد فتح باب التسجيل أمام الفرق واللاعبات الراغبات في المشاركة والذي يبدأ يوم 3 سبتمبر ويستمر حتى 4 أكتوبر 2024، ويتم التسجيل عبر الموقع الالكتروني للدروة https://shwt.dubaisc.ae/، حيث تقوم كل مؤسسة بإنشاء حساب خاص بها على الموقع لرفع كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل اللاعبات واختيار الألعاب التي ستشارك فيها كل لاعبة.

وأتاحت اللجنة المنظمة الفرصة أمام اللاعبات للتدريب على رياضات الرماية والبادل وتخطي الموانع استعدادًا لخوض المنافسات، حيث يمكن للاعبات التدريب على الرماية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما يمكنهن التدريب على رياضة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد، والتدريب على تخطي الموانع في نادي بي آي ايه وورير بمنطقة القوز.

البرنامج الزمني

حددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة الـ 12 من الدورة، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم الأربعاء 16 أكتوبر وتقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم الخميس 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم الجمعة 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في مديان فزاع للرماية يوم السبت 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم الأحد 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

دعوة

دعت اللجنة المنظمة جميع السيدات الراغبات في المشاركة في النسخة 12 من دورة الشيخة هند من منتسبات مؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من المواطنات والمقيمات وبنات الموظفين، إلى تجهيز الفرق والاستعداد للتسجيل مطلع سبتمبر المقبل، من خلال تجهيز المستندات الخاصة بالمشاركات.

تطور

تشهد "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام، حيث تشهد زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد المشاركات في كل نسخة، وما زالت تستقطب الاهتمام العام لما تقدمه من برامج ومبادرات متخصصة للموظفات وتُحدث الأثر الإيجاب المطلوب لدى هذه الفئة، وتعد من أهم الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي المخصصة للمرأة والتي تهدف إلى تعزيز رؤية المجلس في جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة "من أجل حياة سعيدة"، ودعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي واستقطاب المواهب الرياضية النسائية لتحمل مسؤوليات رياضية قيادية، ونشر الثقافة والوعي بأهمية الرياضة للمرأة كعامل أساسي في المحافظة على صحة جيدة، وتعزيز الروابط وتنمية أواصر العلاقات بين الموظفات في مختلف المؤسسات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص.

ومن أهم مميزات الدورة أن تساهم في تعزيز الوعي لدى الموظفات بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية وضرورة جعلها أسلوب حياة، كما تعد الدورة فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى فتياتنا وزيادة اهتمام الدوائر والمؤسسات الحكومية برياضة المرأة، سيما وأن تجمع الموظفات تحت سقف واحد يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه، كأسعد نساء الأرض.

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