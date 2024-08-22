العين يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: البيان

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يتصدر فريق العين قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قبل انطلاق النسخة 17 بالموسم الجديد 2024-2025 يوم الجمعة المقبل.

وحصل العين على لقب دورينا 5 مرات في عصر الاحتراف، مواسم 2012، 2013، 2015، 2018، 2022، ويأتي فريق شباب الأهلي وصيفًا بـ4 ألقاب مواسم 2009، 2014، 2016، 2023، ثم الجزيرة بـ3 ألقاب نسخ 2011، 2017، 2021.

وإليكم أبطال دوري أدنوك للمحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد كالتالي:

العين – 5 ألقاب - 2012، 2013، 2015، 2018، 2022

شباب الأهلي – 4 ألقاب - 2009، 2014، 2016، 2023

الجزيرة – 3 ألقاب - 2011، 2017، 2021

الوصل – لقب – 2024

الوحدة – لقب – 2010

الشارقة – لقب – 2019

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