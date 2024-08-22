العين يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين
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يتصدر فريق العين قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قبل انطلاق النسخة 17 بالموسم الجديد 2024-2025 يوم الجمعة المقبل.
وحصل العين على لقب دورينا 5 مرات في عصر الاحتراف، مواسم 2012، 2013، 2015، 2018، 2022، ويأتي فريق شباب الأهلي وصيفًا بـ4 ألقاب مواسم 2009، 2014، 2016، 2023، ثم الجزيرة بـ3 ألقاب نسخ 2011، 2017، 2021.
وإليكم أبطال دوري أدنوك للمحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد كالتالي:
العين – 5 ألقاب - 2012، 2013، 2015، 2018، 2022
شباب الأهلي – 4 ألقاب - 2009، 2014، 2016، 2023
الجزيرة – 3 ألقاب - 2011، 2017، 2021
الوصل – لقب – 2024
الوحدة – لقب – 2010
الشارقة – لقب – 2019