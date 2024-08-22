مدربا العروبة والنصر يرفعان راية التحدي في افتتاح الدوري الإماراتي

المصدر: وكالات

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أكد برونو بيريرا مدرب العروبة، جاهزية لاعبيه لمواجهة النصر غدًا الجمعة على إستاد دبا، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لموسم 2024-2025.

قال بيريرا مدرب العروبة في مؤتمر صحفي: "سنواجه النصر في افتتاح الدوري، ونحن جاهزون للمباراة".

وأضاف "هدفنا واضح منذ البداية؛ أن نظل في دوري المحترفين، وسنقاتل من أجل نقاط هذه المباراة".

ونقل الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإماراتي عن بيريرا قوله "واجهنا النصر فى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن هذه مباراة مختلفة، كونها في بطولة الدوري".

من جانبه قال ألفريد شرودر مدرب النصر "نواجه نفس الخصم، ولكن في بطولة الدوري، وأتوقع نفس سيناريو المباراة السابقة.. فريق العروبة يلعب بطريقة دفاعية، ويعتمد على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع شرودر "فريق العروبة يضم لاعبين مميزين في الجانب الهجومي، ويجمعون بين السرعة والقوة، لذا علينا الحذر من الهجمات المرتدة".

ووجه مدرب النصر رسالة إلى لاعبيه، قائًلا، "علينا أن نستغل أنصاف الفرص لإحراز الأهداف أمام العروبة، ولو كان ذلك مبكرًا سيجعل المباراة أسهل لنا، والأهم ألا نستقبل أهدافًا".

وختم شرودر حديثه، قائًلا "الانسجام بين اللاعبين يسير بشكل رائع حتى الوافدين الجدد.. لدينا موسم طويل، وكذلك لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين تمنحني خيارات كثيرة طوال الموسم".

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