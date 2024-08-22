أبيض الشاطئية يُشارك في بطولة الصين الدولية

المصدر: البيان

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تنطلق مساء يوم غد ,الجمعة, في مدينة ويهاي الصينية فعاليات بطولة الصين الدولية الودية للكرة الشاطئية التي يُنظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم للفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري بمشاركة ثلاثة منتخبات, الإمارات والصين وغينيا، حيث تجمع المباراة الافتتاحية منتخبنا الوطني بنظيره الصيني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات ( الثامنة والنصف مساء بتوقيت الصين ).

واختار المدرب البرازيلي فيكتور 12 لاعباً لتمثيل أبيض الشاطئية في هذه البطولة وهم : حميد جمال ، سلطان البلوشي ، وليد محمد ، وليد بشر ، كمال علي ، أحمد بشر ، مصعب عمر ، عبدالله عباس ، عبدالله البوم ،علي محمد ، جاسم أحمد وأحمد الملاحي.

وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة بعد شهر واحد فقط من تتويجه بالمركز الثاني في بطولة كأس باتومي الدولية, التي أقيمت في جورجيا تحت إشراف اللجنة التنفيذية للعبة (Beach Soccer Worldwide).

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