"القابضة" (ADQ) واتحاد الكرة يُجددان عقد رعاية كأس رئيس الدولة ودوري الدرجتين الأولى والثانية

المصدر: البيان

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أعلن كل من "القابضة" (ADQ) واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تجديد عقد رعاية مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية لثلاث سنوات إضافية تبدأ من الموسم الحالي 2024 – 2025.

ويعكس تجديد اتفاقية الرعاية هذه التزام "القابضة" (ADQ) بالإسهام الفعال والمؤثر في دعم المسيرة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة، والاهتمام بتعزيز المبادرات والبرامج الرياضية المتكاملة وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.

وبهذه المناسبة، قال أنس جودت البرغوثي الرئيس التنفيذي للعمليات في "القابضة" (ADQ): "نحن سعداء برعاية مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية للأعوام الثلاثة المقبلة، ونأمل أن تسهم هذه الرعاية بتطوير رياضة كرة القدم في الدولة، واكتشاف المواهب الرياضية الشابة الواعدة ودعمها بما يعزز مستقبل الحركة الرياضية. تحرص "القابضة" (ADQ) على المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة رياضياً ، ونشر الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة بمختلف أشكالها".

من جهته قال سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: "إن تجديد عقد الرعاية مع "القابضة"(ADQ) يأتي تعزيزاً لما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من شراكتنا الناجحة والمتميزة، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تطوير اللعبة، وتدعم المبادرات التي تجذب وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة".

وأعرب الأمين العام عن اعتزاز اتحاد الكرة بدور "القابضة" (ADQ) وجميع الشركاء الذين يعززون مسيرة النجاح، ويوفرون مزيداً من الدعم لأنشطة وبرامج اتحاد الإمارات لكرة القدم، موضحاً أن تجديد عقد الشراكة مع "القابضة" (ADQ) يأتي قبل استعدادات منتخبنا الوطني في شهر سبتمبر المقبل, حيث يخوض منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يشار إلى أن "القابضة" (ADQ) أبرمت شراكات استراتيجية مع عدد من الهيئات الرياضية العالمية والمحلية بهدف الإسهام بتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمعات عبر دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية المتنوعة ،وبالإضافة إلى عقد الشراكة الممتد لثلاثة أعوام الذي أبرمته مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، تعد "القابضة" (ADQ) الراعي الرئيسي لفريق الإمارات (ADQ) للدرجات الهوائية، وهو الفريق الرسمي النسائي في رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات وفريق الإمارات للدراجات الهوائية ،بالإضافة إلى رعايتها لنادي بيراميدز لكرة القدم، وهو نادٍ رياضي في الدوري المصري للمحترفين كجزء من التزامها بالاستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها.

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