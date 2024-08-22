جدول مباريات الدوري الإماراتي.. جولة أولى تعد بالكثير من الإثارة والمفاجآت

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي لكرة القدم غدًا الجمعة، حيث تشهد المرحلة الأولى مجموعة من المباريات التي تعد بالكثير من الإثارة والتنافس.

ويترقب عشاق كرة القدم في الإمارات انطلاق صافرة البداية، حيث تتطلع الأندية لتحقيق نتائج إيجابية لوضع أسس قوية لموسم طويل وشاق.

الجمعة.. الوحدة vs عجمان (6:00 بتوقيت الإمارات)

يستهل فريق الوحدة مشواره في الدوري بمواجهة قوية أمام عجمان.

يسعى الوحدة لتحقيق بداية مثالية تؤكد طموحاته للمنافسة على اللقب هذا الموسم، في حين يطمح عجمان للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب خصمه.

العروبة vs النصر (6:00 بتوقيت الإمارات)

يحل النصر ضيفاً على العروبة، الفريق الذي يطمح لتقديم أداء مميز في أول ظهور له بالدوري بعد صعوده، النصر يدخل المباراة بحثاً عن انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

كلباء vs الوصل (8:30 بتوقيت الإمارات)

الوصل، حامل اللقب، يواجه تحدياً مبكراً عندما يحل ضيفاً على كلباء، الفريق البطل يتطلع لبداية قوية تدعم مسيرته في الدفاع عن لقبه، بينما يسعى كلباء لإحداث مفاجأة في أولى جولات الدوري.

السبت.. بني ياس vs الجزيرة (6:00 بتوقيت الإمارات)

يستضيف بني ياس نظيره الجزيرة في لقاء يعد بالكثير من الإثارة، كلا الفريقين يمتلك طموحات كبيرة في الموسم الجديد، ويسعيان لتحقيق الفوز الأول لضمان بداية قوية.

شباب الأهلي vs البطائح (6:00 بتوقيت الإمارات)



يبدأ شباب الأهلي مشواره بمواجهة البطائح، الفريق يسعى لاستعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي، بينما يطمح البطائح للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في الموسم الجديد.

العين vs خورفكان (8:30 بتوقيت الإمارات)

يواجه العين، خورفكان في مباراة يسعى من خلالها للعودة إلى منصة التتويج، خورفكان، بدوره، يتطلع لإظهار قوته أمام منافس بحجم العين.

دبا الحصن vs الشارقة (8:30 بتوقيت الإمارات)

يفتتح الشارقة، الفريق الذي يمتلك طموحات كبيرة، موسمه بمواجهة دبا الحصن، الشارقة يسعى لتأكيد حضوره القوي منذ البداية، بينما يأمل دبا الحصن في تقديم أداء جيد أمام منافس قوي.

نظرة عامة

تشهد المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي مواجهات قوية تضع الفرق على طريق المنافسة مبكراً، حيث تسعى الفرق الكبيرة إلى فرض سيطرتها مبكراً، فيما تطمح الفرق الأخرى إلى تحقيق مفاجآت وإثبات قدرتها على المنافسة، ومع انطلاق صافرة البداية، يبدأ مشوار الأندية نحو اللقب في موسم يتوقع أن يكون مليئًا بالتحديات والإثارة.

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