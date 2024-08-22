الدوري الإماراتي.. الوصل يسعى لتسجيل بداية قوية في الموسم الجديد

المصدر: وكالات

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يستهل فريق الوصل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على اتحاد كلباء غدا الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من دوري "أدنوك" للمحترفين.

ويبقى فريق الوصل أمام تحد تاريخي في الموسم الجديد بعد التتويج بالمسابقة الموسم الماضي للمرة الأولى في عصر الاحتراف، والثامنة في تاريخه ببطولة الدوري.

ويتطلع الوصل بقيادة مديره الفني الصربي ميلوش ميلوييفيتش للفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي في النسخة 17 بعصر المحترفين، ليعادل ما حققه فريق العين بالتتويج باللقب مرتين متتاليتين في 2012 و2013.

كما يأمل الوصل في تتويج جديد بلقب الدوري ليفك الشراكة مع شباب الأهلي (8 ألقاب) ويصبح ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب بعد العين (14 لقبا).

وتميل الكفة كثيرا نحو فريق الوصل أمام مضيفه اتحاد كلباء الذي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات مقابل 10 هزائم.

وتقام يوم الجمعة أيضا مباراتان الأولى بين الوحدة وضيفه عجمان، والثانية بين النصر ومضيفه العروبة الصاعد حديثا لدوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي.

وقد أنهى الوحدة مشواره في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس، ويتطلع للعودة مجددا إلى دائرة الكبار بعدما حقق لقب الدوري أربع مرات آخرها في عام 2010.

ولكن مهمة الوحدة لن تكون سهلة أمام عجمان تاسع الترتيب في الموسم الماضي، خاصة بعدما تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الموسم الماضي 2024/2023 حيث فاز الوحدة بهدف في معقل عجمان، ورد عجمان اعتباره بالفوز 1/2 في مباراة الدور الثاني.

وتبقى الفوارق التاريخية كبيرة في المواجهة الثالثة بين العروبة الصاعد حديثا لدوري المحترفين ضد النصر الذي سبق له التتويج بلقب الدوري ثلاث مرات آخرها في عام 1986.

وتستكمل منافسات الجولة بأربع مباريات يوم السبت حيث يلعب شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي ضد ضيفه البطائح، ويحل الجزيرة ضيفا على بني ياس، ويلتقي العين ضد خورفكان، ودبا الحصن مع الشارقة.

ويتطلع فريق شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي وصاحب أقوى خط دفاع لاستعادة اللقب الذي حققه في 2023 والانفراد بوصافة الأكثر تتويجا بدوري المحترفين الإماراتي.

وقد بدأ فريق شباب الأهلي موسمه مبكرا بالفوز على سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 4 / 1 في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة التي ودعها بالخسارة أمام الغرافة القطري بهدف في الدور التمهيدي الأخير، وبعدها فاز على عجمان بهدفين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعزز فريق شباب الأهلي صفوفه بست صفقات قبل بداية الموسم الجديد أبرزها المهاجم الإيراني سردار أزمون القادم من باير ليفركوزن الألماني بعدما قضى الموسم الماضي معارا لفريق روما الإيطالي.

وفي مواجهة بني ياس، يتطلع فريق الجزيرة بطل الدوري ثلاث مرات آخرها في 2021 لتجاوز كبوة الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثامن.

وعزز الجزيرة صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد أبرزهم محمد النني نجم منتخب مصر وقائد المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024، المنضم من صفوف أرسنال الإنجليزي بصفقة انتقال حر.

وبطموحات مشابهة يتطلع العين صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب لبداية قوية عندما يستضيف خورفكان، ليعوض خيبة أمل جماهيره عندما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الوصل وشباب الأهلي.

ويتسلح فريق الشارقة في مواجهة دبا الحصن بخبرات مديره الفني الروماني كوزمين أولاريو البالغ من العمر 55 عاما، والذي يعد الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي منذ انطلاق عصر الاحتراف.

وقد حقق أولاريو لقب الدوري أربع مرات بواقع مرتين مع العين في 2012 و2013 ومثلهما مع شباب الأهلي في 2014 و2016.

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