خليفة البدواوي: 70 % من لاعبي الفريق الأول أبناء حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد خليفة البدواوي، مدير فريق رديف حتا، أن التركيز على المواهب من أبناء حتا من أهم خطط المرحلة المقبلة في نادي حتا، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الواعدين في مختلف المراحل السنية، مشيراً إلى أن الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد 2024 - 2025 يضم من 70 إلى 80 % من أبناء حتا والمناطق المجاورة، مما يؤكد سياسة الاعتماد على المواهب من أبنائنا ضمن أهداف المرحلة المقبلة.

وأضاف البدواوي لـ «البيان»، إن حتا يضم العديد من اللاعبين الصغار المميزين، حيث يضم فريق 21 سنة نحو 75 لاعباً من أبناء المدينة، مما يؤكد الدور المهم لفريق الرديف، والذي من خلاله يتم تصعيد أبرز العناصر للفريق الأول.

تنسيق مشترك

وأشاد البدواوي بعملية التنسيق المشترك بين محمد الجالبوت، مدرب الفريق الأول، وسعيد مبارك، مدرب فريق الرديف، حيث يتم تصعيد نحو 3 لاعبين شهرياً لخوض التدريبات والمعايشة مع الفريق الأول، لافتاً إلى أن التنسيق لكن في الموسم الجديد، وفي ظل الدور الكبير من مجلس الإدارة الحالي، برئاسة محمد البدواوي، ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تألق عدد من اللاعبين الذين تأسسوا في نادي حتا، من بينهم راشد سالم لاعب العروبة والمنتخب الأولمبي، وعمر سعيد لاعب خورفكان، وغيرهم من الأسماء، متوجهاً بالشكر لأسرة نادي حتا على الدعم والاهتمام لإعطاء الفرصة أمام اللاعبين للوصول إلى الفريق الأول.

وأفاد أن لديهم خطة طموحة بتصعيد من 3 إلى 4 لاعبين من فريق 21 سنة إلى الفريق الأول للكرة، بجانب أمنياتهم بتحقيق بطولة في الموسم الجديد، الذي يضم 3 بطولات لهذه المرحلة، وتعد المنافسة بأنها ليست سهلة أمام فرق مميزة، مشيداً بالخطوة الجديدة بتعديل اللوائح من قبل اتحاد الكرة بمعاملة اللاعب من مواليد الدولة كلاعب مواطن، لأن بعض المواهب لم تكن تحظى بالفرصة الكافية في المواسم الماضية، وبعد التعديلات الأخيرة قد نرى في الفترة المقبلة عناصر من فئة المواليد ستكون حاضرة في المنتخبات الوطنية.

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