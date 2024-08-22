محمد النني وجماهير الجزيرة.. علاقة قوية من «أول بصمة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح المصري محمد النني نجم الجزيرة المنضم حديثاً للكشوفات، في خلق علاقة قوية مع جماهير النادي من أول «بصمة»، نسبة للسمعة الكروية الطيبة التي اكتسبها من خلال مشواره الحافل في الملاعب، وخصوصاً مع نادي أرسنال الإنجليزي الذي دافع عن شعاره لمدة 8 سنوات، والتجارب الناجحة لعدد من نجوم الكرة المصرية في ملاعب الإمارات.

ومنذ إعلان وجود محادثات بين الطرفين «النادي واللاعب»، أعلن جمهور الجزيرة ترحيبه بالصفقة، والتي انتهت ببصمة النني في الكشوفات وأصبح بموجبها لاعباً رسمياً ضمن صفوف «فخر أبوظبي»، وعزز النني علاقته بالجماهير عبر «الرسالة الأولى» والتي بعث بها بعد وصوله إلى أبوظبي، مؤكداً أهمية الدعم الجماهيري وتقديره للدور الذي يقوم به «المشجع» في تحقيق النتائج الإيجابية.

وخلال مباراته الأولى، الافتتاحية للموسم الكروي أمام البطائح، تفاعل النني بشكل رائع مع الجمهور منذ لحظة نزوله أرضية الملعب، الشيء الذي منحه دعماً شخصياً ومختلفاً، وزاد على ذلك تألق النجم المصري الذي قدم مستوى لافتاً توجه بقيادة فريقه للفوز 3 - 1 ونيله جائزة «رجل المباراة» المقدمة من رابطة المحترفين باعتباره أفضل لاعب في اللقاء، وعقب صافرة النهاية، هتف الجمهور باسم محمد النني الذي توجه نحو المدرجات وبادل أنصار الجزيرة التحية وقدم قميصه هدية للمشجعين تقديراً على دورهم في الانتصار.

ولم يكتف النني بذلك ورد عبر «إنستغرام» بنشر صورة له مع الجمهور مع تعليق «وأنا كمان بحبكم»، وكتب تغريدة أيضاً على منصة «اكس» موجهة إلى الجماهير قال فيها: «حسن استقبالكم ودعمكم اللي وصل لي كان حافزاً كبيراً ليا وإن شاء الله الجاي أحلى».

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