نجوم شباب الأهلي يدعون جمهورهم للحضور في افتتاحية الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وجه نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، الدعوة إلى جماهير الفريق للحضور بكثافة عالية في مدرجات استاد راشد عندما يستضيفون البطائح مساء بعد غدٍ السبت، في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين.

وتتطلع جماهير الفرسان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري، الذي توج به الفريق الموسم قبل الماضي، خصوصاً وأن هناك حالة من التفاؤل تسود بين لاعبي الفريق والمشجعين، بعد العرض القوي في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتحقيق الفوز على الضيف عجمان بهدفين دون مقابل.

من جانبه واصل الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا ومعاونيه، جهوده لتحضير الفريق للمواجهة الأولى في الدوري، وحرص سوزا على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز، مؤكداً للاعبين ضرورة النجاح في اجتياز الخطوة الأولى لما لها من تأثيرات نفسية إيجابية على بقية مسيرة الفرسان في الموسم الجاري.

كما حرص الجهاز الفني على تدريب وتنفيذ اللاعبين لجمل فنية محددة، خصوصاً في الشق الهجومي، مع التركيز على الأداء الدفاعي تجنباً لأي مفاجآت في المباراة، مع التأكيد على مدى قوة المنافس، الذي عادة مع يقدم مستويات عالية أمام الفرق القوية منذ صعوده للمنافسة في مسابقات المحترفين.

وفي الوقت نفسه، يحاول الجهاز الفني الوصول باللاعبين إلى أعلى المستويات البدنية والفنية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين وفق مجريات المباريات المحلية، لتحضير الفريق بشكل جيد لخوض غمار بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، التي انتقل الفرسان للمنافسة فيها، بعد الخسارة في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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