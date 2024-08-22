دبي تجمع نجوم العالم في بطولة «بينوس كلاسيك»

المصدر: دبي- علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي النسخة الثانية من بطولة «بينوس كلاسيك» التي تضم منافسات رياضية ومعرضاً، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 7 و8 سبتمبر 2024 بمشاركة نجوم العالم ونحو 700 لاعب ولاعبة يتنافسون على جوائز مالية يبلغ مجموعها مليوناً و200 ألف درهم.

وأعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونادي بينوس الرياضي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مركز دبي التجاري العالمي، وأنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

شكر

وتوجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والمستمر للرياضة الإماراتية ورياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، مثمناً جهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتعاون المشترك الذي ساهم بتطور البنى التحتية الرياضية وانعكس ذلك على رياضة بناء الأجسام.

وأضاف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، إن بطولة بينوس كلاسيك من أهم البطولات التي يشرف عليها اتحاد اللعبة، خصوصاً وأن نادي بينوس لبناء الأجسام يعد شريكاً استراتيجياً للاتحاد، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يساند جميع الجهات الرياضية الداعمة مما ساهم بتحقيق مكاسب عدة في مختلف الجوانب الفنية والتطويرية، وكان سبباً لاكتشاف اللاعبين وضمهم لصفوف المنتخب الوطني، كما أن هذه البطولات ساهمت في تطوير المحكمين ومختلف عناصر اللعبة.

شعبية كبيرة

من جانبه، أكد علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي أن رياضة بناء الأجسام اكتسبت شعبية كبيرة في الدولة وحققت نمواً على مستوى العالم، وتستضيف دبي العديد من البطولات والمعارض ذات العلاقة بهذه الرياضة، معرباً عن سعادته بالإعلان عن نسخة جديدة من بطولة بينوس كلاسيك بمشاركة كبيرة لنخبة من أفضل الرياضيين في بناء الأجسام من مختلف دول العالم، حيث تساهم هذه النوعية من البطولات على تشجيع شبابنا للمشاركة في أكبر البطولات العالمية وأصبح لدينا أبطال إماراتيون ينافسون على الألقاب الدولية.

وأضاف علي عمر إن مجلس دبي الرياضي يحرص على دعم البطولات التي تساهم في تعزيز انتشار ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وبالأخص رياضة بناء الأجسام التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا الذي يضم جاليات لأكثر من 200 جنسية، مؤكداً ثقته الكبيرة بأن جميع المشاركين سيحققون الاستفادة الكبرى من هذه البطولة على مستوى التنافس واكتساب الخبرات كما سيستمتع الجمهور بمتابعة منافسات قوية.

جهود

وثمن محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، جهود جميع الشركاء وخص نادي بينوس، مؤكداً أن نخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين سيقودون المنافسات وأن البطولة ستشهد 6 فئات مختلفة هي بناء الأجسام والفيزيك والقوة البدنية ومصارعة الذراعين إضافة إلى البوكسينغ والكيك بوكسينغ.

وتوجه رئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس بالشكر لمجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام، وقال إنهم حرصوا على رفع قيمة الجوائز تشجيعاً للاعبين الموهوبين والساعين لمنصات التتويج الدولية بشكل كبير، وتم رفع قيمة جائزة بطل الأبطال ويهدفون سنوياً لزيادة قيمة الجوائز، مشيراً إلى أنه منذ 14 سنة يعمل في بناء الأجسام في دبي.

وتمكن خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات مميزة كأفضل صالة رياضية وأفضل مدرب وأكثر نادي يرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين وأن إقامة بطولة دولية بوزن كبير يليق بإمارة دبي هو انعكاس للدعم الذي تتمتع به رياضة بناء الأجسام الإماراتية، ووجه دعوته للجمهور بالحضور والاستمتاع بأجمل العروض الجسمانية والبدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز