العين يتعاقد مع الجناح الأرجنتيني ماتيو لمدة 4 سنوات

المصدر: العين-طلحة عبد الله

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تعاقد العين رسمياً مع الجناج الأرجنتيني ماتيو سنابريا لمدة 4 سنوات قادماً من نادي لانوس الأرجنتيني ومنحه القميص بالرقم 19 وسبق للنادي العيناوي أن تعاقد مع البرتغالي فابيو كاردوسو، والمدافع البرازيلي مارلون سانتوس، وسيكوبابا، و الباراغاواني ماتياس سيغوفيا بالإضافة للمواطن خالد بطي.

ويقاتل العين على 6 جبهات داخلياً وخارجياً، بما في ذلك مشاركته في بطولة النخبة الآسيوية، وكأس القارات، ومونديال الأندية، فضلاً عن المسابقات المحلية بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، ومسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي.

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