كوزمين أولاريو الأكثر تتويجًا بدوري أدنوك للمحترفين قبل النسخة 17

المصدر: البيان

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ينفرد الروماني كوزمين أولاريو بقمة قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قبل انطلاق الموسم الجديد للبطولة 2024-2025 يوم الجمعة المقبل.

حصل المدرب الروماني كوزمين أولاريو صاحب الـ 55 عامًا، على لقب دوري أدنوك للمحترفين، 4 مرات في تاريخه متفوقًا على كافة المدربين منذ انطلاق عصر الاحتراف للمسابقة.

نستعرض لكم تاريخ المدرب كوزمين أولاريو مع ألقاب دوري أدنوك للمحترفين كالآتي:

موسم 2011- 2012 – العين

موسم 2012-2013 – العين

موسم 2013-2014 – شباب الأهلي

موسم 2015-2016 – شباب الأهلي

ويتطلع الروماني كوزمين أولاريو، لتعزيز رقمه القياسي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بقيادة الشارقة إلى لقب الموسم الجديد 2024-2025.

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