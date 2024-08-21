هل يكرر الوصل إنجاز العين التاريخي في دوري أدنوك للمحترفين؟

المصدر: البيان

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يخوض فريق الوصل موسم دوري أدنوك للمحترفين 2024-2025، بتحدٍّ تاريخي، بعد التتويج بالمسابقة الموسم الماضي وللمرة الأولى في عصر الاحتراف، والثامنة في تاريخه ببطولة الدوري.

ومن المقرر إنطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري أدنوك للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

يلعب الوصل دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024-2025، بهدف معادلة رقم العين التاريخي، حيث نجح الزعيم في التتويج بلقب الدوري في عصر الاحتراف موسمين على التوالي؛ موسمي 2012 و2013.

ويسعى الوصل إلى حصد لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الثاني على التوالي لتكرار إنجاز العين في موسمي 2011-2012 و2012-2013، وفقاً لرابطة دوري المحترفين.

ويبدأ فريق الوصل حملة الدفاع عن لقبه من دوري أدنوك للمحترفين، بمواجهة نادي كلباء يوم 23 أغسطس الجاري، على ستاد نادي كلباء، ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد.

وفي الجولة الثانية، يستضيف فريق الوصل الشهير بـ"الإمبراطور"، نظيره دبا الحصن على ستاد زعبيل يوم 29 أغسطس الجاري.

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