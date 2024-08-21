عودة لابا القوية تسعد جماهير العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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وجد المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف العين، استقبالاً حاراً من قبل جماهير العين قبل وبعد مباراة الفريق أمام كلباء في ذهاب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي حسمها الفريق البنفسجي بفوز صعب 3 - 2 وتجمعت الجماهير العيناوية لتحاصر لاعبها المحبوب لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعاته، وهو ما قابله اللاعب الخلوق بابتسامات واسعة، ملبياً طلبات الجميع بصدر رحب.

وأعرب لابا عن تقديره لجماهير العين واصفاً إياه بالجمهور المحب والغيور لفريقه وقال: إنه ظل يسهم بصورة كبيرة في جميع الانتصارات التي يحققها الفريق، حيث ظل دائم الوجود خلفه أينما ذهب لمساندة اللاعبين وتعزيز دوافعهم المعنوية، واحتفاؤهم باللاعبين ودعمهم لهم ليس بالغريب فهو ديدن هذه الجماهير العاشقة، وأكد أنه وجميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية.

هدف

وسجل لابا الهدف الثاني من جملة الأهداف الثلاثة التي أحرزها العين في شباك كلباء، وأظهرته لقطات تلفزيونية في سجدة شكر استمرت لفترة ليست بالقصيرة عقب احتفاليته المعتادة بالهدف المحرز، وبدا أن اللاعب وكأنه كان يعاني ضغوطاً كبيرة بسبب صيامه عن التهديف لفترة طويلة خلال الموسم السابق على المستوى المحلي إذ سجل (12 هدفاً) فقط في دوري أدنوك للمحترفين ليحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي بموسم 2023 - 2024، وهو الذي توج الموسمين السابقين بلقب الهداف بواقع (26 هدفا) موسم 2021 - 2022، و(28 هدفاً) موسم 2022 - 2023.

غياب

وتسبب تراجع مستوى اللاعب وصيامه عن التهديف في المسابقات المحلية بغيابه عن الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا في نسخته السابقة والذي توج بلقبه العين، في الوقت الذي وجد فيه تعاطفاً واضحاً من قبل أنصار الفريق والمحللين والمتابعين، الذين أجمعوا على قدراته الكبيرة، مؤكدين أن صيامه عن التهديف لا يقلل من إمكانات اللاعب ومساهمته الكبيرة في انتصارات العين بالفترة السابقة.

وأكد لابا أن تحضيرات العين للموسم الحالي والتي انطلقت من الرباط مضت بصورة جيدة استعداداً لموسم استثنائي والذي يتطلع خلاله الفريق إلى تحقيق طموحاته وإسعاد جماهيره، وقال: أمامنا تحديات جديدة وقوية وتركيزنا منصب في المنافسة على كل البطولات لاسيما المحلية التي لم نظهر فيها بالمستوى المطلوب خلال الموسم الماضي.

وتعليقاً على تعاقدات العين ودعم صفوفه بعناصر جديدة هذا الموسم، قال: وضع الفريق في أفضل حال، ونعلم جيداً في عالم كرة القدم أن التغييرات واردة على المستويات كافة، بداية باللاعبين والأجهزة الفنية والكثير من الأمور، ولكن يبقى العين دائماً هدفه الفوز بالألقاب وحصد الإنجازات.

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