8027 هدفاً في 15 نسخة من «دورينا».. والقصة مستمرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتأهب أندية دوري المحترفين لانطلاق النسخة 16 من المنافسة التي تبقّى عليها 72 ساعة فقط، وسط ترقب الجماهير التي تنتظر من الأندية، بعد نشاطها في فترة الميركاتو الصيفي الحالي التي ضمت فيها نجوماً بارزة، وفترات إعداد ناجحة، متعة الأداء والأهداف، في تحدٍ جديد يسعى خلاله كل فريق لتحقيق طموحه.

وقبل بداية المنافسة، أجرت «البيان» رصداً لأهداف البطولة والتي بلغت 8027 هدفاً أحرزها اللاعبون في 15 نسخة سابقة، أضافت الكثير من الحماس والمتعة للجمهور الذي ينتظر المزيد من الأهداف في النسخة الجديدة والمنافسة القوية على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط بلوغاً لمنصات التتويج أو تحقيق الهدف الذي يلعب من أجله الفريق.

ويتربع الجزيرة على قائمة أكثر أندية «دورينا» إحرازاً للأهداف برصيد 814 هدفاً، تأكيداً على قوته الهجومية، تكفل علي مبخوت لاعب النادي السابق والنصر حالياً، بإحراز 218 هدفاً، أي بنسبة بلغت 27 % من إجمالي أهداف النادي.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 808 أهداف، ويأتي ثالثاً شباب الأهلي برصيد 727 هدفاً، والوحدة رابعاً بعدد 706 أهداف، والخامس الوصل حامل لقب بطولة الدوري برصيد 600 هدف.

أما على مستوى اللاعبين فإن قائمة الصدارة تضم، علي مبخوت مهاجم النصر، برصيد 218 هدفاً، منحته لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، والذي يبدو أنه سيحتفظ به لمواسم عدة مقبلة، نتيجة للفارق الكبير الذي يفصله عن بقية منافسيه على الصدارة، كما أنه ما زال يمتلك فرصة زيادة غلته من الأهداف مع ناديه الجديد.

ويأتي في المركز الثاني سبستيان تيغالي لاعب الوحدة والنصر والشارقة سابقاً، برصيد 184 هدفاً، غير قابلة للزيادة ما لم يطرأ جديد بشأن انضمامه إلى أحد أندية الدوري قبل إغلاق باب الميركاتو الحالي، ويحتل المركز الثالث فابيو ليما نجم الوصل (31 عاماً)، برصيد 165 هدفاً، والذي تبدو الفرصة متاحة أمامه في الموسم الجديد للتقدم نحو وصافة القائمة، ويأتي رابعاً ماكيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي سابقاً برصيد 108 أهداف، وأسامواه جيان لاعب العين برصيد 101 هدف.

«أكثر» و«أقل»

ويعتبر فريق العين أكثر من أحرز أهدافاً في نسخة واحدة، وكان ذلك في موسم 2013-2012 والذي شهد وصوله لشباك المنافسين بعدد 74 هدفاً، أما كلباء فيعد أقل فريق إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة بموسم 2015-2014 بعدد 17 هدفاً فقط.

أقوى دفاع

ويحتفظ الوحدة بصدارة أقوى دفاع في تاريخ البطولة والذي سجله في موسم 2010-2009 باستقباله 15 هدفاً فقط، أما الشعب فيعتبر أكثر فريق استقبلت شباكه أهدافاً بنسخة واحدة قبل دمجه مع الشارقة في موسم 2016-2015 بعدد 71 هدفاً.

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