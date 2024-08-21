«أبوظبي لسيدات الكرة» يبدأ مشاركته في دوري أبطال آسيا الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يبدأ عصر جديد لكرة القدم النسائية في قارة آسيا اعتباراً من الأحد المقبل، عندما تنطلق منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2025-2024، ويتنافس من خلاله 13 نادياً، موزعين على 4 مجموعات، من أجل فرصة التأهل إلى دور المجموعات في النسخة الافتتاحية من هذه البطولة القارية التاريخية، والتي يتوقع أن تشهد منافسة مثيرة.

وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة بين 25 إلى 31 أغسطس الجاري، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع في هذا الدور من أجل الانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، الذي يتضمن 3 مجموعات، وتضم كل منها 4 أندية.

وتغادر البلاد بعد غدٍ بعثة نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم إلى العاصمة السعودية استعداداً للمشاركة في تصفيات النسخة الأولى من البطولة. تضم البعثة 23 لاعبة وتترأسها ديما الإبراهيم رئيسة الوفد، وسارة حسنين المدير الفني.

وقد أكمل الفريق استعداداته من خلال معسكره الداخلي وتدريباته التي تواصلت بإشراف مدربة الفريق الكابتن سارة حسنين والطاقم المساعد.

وباستثناء ناديي بام خاتون الإيراني وناساف الأوزبكي، فإن جميع الأندية المشاركة في الدور التمهيدي، ستخوض أولى مشاركاتها على المستوى القاري، ومنها نادي أبوظبي لكرة القدم للسيدات، الذي يخوض منافسات المجموعة الأولى في العاصمة السعودية الرياض، حيث تنطلق المباراتان الافتتاحيتان مساء الأحد إذ يواجه أبوظبي، أول فريق محترف للسيدات على الإطلاق في الإمارات.

وبطل الدوري المحلي للسيدات موسم 2024-2023، فريق يونغ اليفانتس، بطل النسخة الأولى من دوري لاوس لكرة القدم للسيدات العام الماضي، وذلك على ملعب استاد نادي النصر، بينما يستضيف استاد جامعة الملك سعود، مواجهة النصر الفائز بلقب كلا موسمي الدوري السعودي للسيدات حتى الآن، ونظيره نادي مياوادي، الذي قدم الأخير مسيرة خالية من الهزائم في عام 2023، ليفوز بأول لقب له في دوري ميانمار لكرة القدم للسيدات منذ عام 2018، مما رفع حصيلته إلى 3 ألقاب قياسية.

رقم قياسي

ويبدأ نادي ايه بي اف بطل دوري نيبال الحالي، موسمه القاري بأولى مواجهات المجموعة الثالثة أمام نادي ناساف، في استاد ليكاس في كوتا كينابالو الماليزي، وسبق أن فاز ايه بي اف في كل من مبارياته الـ 24 في دوري نيبال على مدار المواسم الثلاثة الماضية، ليتوج باللقب الثالث على التوالي من موسم 2022، ويسعى الآن إلى التتويج السادس القياسي عندما يبدأ موسمه المحلي في سبتمبر المقبل.

ويتمتع ناساف بحالة مميزة، حيث يتجه المتصدر الحالي للدوري الأوزبكي للسيدات، إلى تحقيق انتصاره الـ 16، بعد أن مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى 58 مباراة حالياً، ومنها 53 فوزاً خلال 3 مواسم، كما فاز ناساف، الذي شارك في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لأول مرة في عام 2023، بلقب الكأس المحلية في عام 2023.

وفي 28 أغسطس الجاري، يبدأ فريق صباح المضيف مشوار المنافسة عندما يواجه نظيره ايه بي اف، وظهر الفريق الماليزي كأول بطل للدوري الماليزي للسيدات لعام 2023 بطريقة دراماتيكية، وضمن هدف التعادل المتأخر النقطة التي احتاجها للفوز باللقب من خلال فارق الأهداف في الجولة الأخيرة من الموسم.

وفي المجموعة الرابعة، يدخل فريق كلية رويال ثيمبو مباراته الافتتاحية على أرضه كبطل للدوري البوتاني للسيدات، بعد أن أصبح سابع فائز بلقب الدوري، عقب فوزه لأول مرة باللقب خلال مشاركته الثانية في الدوري في عام 2023، مع سجل مثالي في 3 مباريات حتى الآن، وبات الفريق في طريقه للاحتفاظ باللقب.ويواجه الفريق البوتاني على ملعب استاد تشانغ ليميثانغ يوم الأحد المقبل، منافسه فريق بام خاتون، بطل الدوري الإيراني 10 مرات.

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