اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل كرة قدم الصالات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي ورشة عمل كرة قدم الصالات للموسم الجديد 2024-2025 بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المعنية بهدف توضيح كل الجوانب التنظيمية الخاصة بمسابقات كرة قدم الصالات.

وتناولت الورشة عدداً من المواضيع, أبرزها التعميم السنوي للقيد والتسجيل, ولائحة المسابقات, وبطاقات الاعتماد, ومواعيد البطولات التي سيتم تنظيمها بناء على عدد الفرق المشاركة مع مراعاة أجندة البطولات الآسيوية الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية, إلى جانب اللائحة الاسترشادية للمسابقات, والتي تشمل أعداد اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم من مختلف الفئات والمخالفات الانضباطية, وكذلك المتطلبات الطبية التي يجب توافرها خلال المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز