منتخب الإمارات للناشئين يختتم معسكره الخارجي في كرواتيا

المصدر: البيان

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اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة الكرواتية على مدار أسبوعين ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في لاوس للفترة من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وخاض منتخبنا خلال فترة المعسكر ثلاث تجارب ودية, تعادل في الأولى مع نظيره الكرواتي بهدف لهدف، وفاز في التجربة الثانية على شقيقه الكويتي بهدف دون مقابل ، فيما خسر أمام منتخب كرواتيا بثلاثية في التجربة الأخيرة.

وقال مدير المنتخب عصام ضاحي إن أبيض الناشئين خرج بفوائد عدة, منها تحضير اللاعبين فنياً وبدنيا من خلال الحصص التدريبية اليومية, وكذلك التجارب الودية الثلاث والتي حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم على الدفع بتشكيلات مختلفة بهدف منح الفرصة أمام الجميع.

وأضاف مدير المنتخب أن اللاعبين سيعودون إلى أنديتهم لخوض منافسات المسابقات المحلية قبل العودة مجدداً للتجمع في منتصف أكتوبر استعداداً للسفر إلى لاوس.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات ماليزيا ولبنان ولاوس.

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