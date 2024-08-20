نجوم «الميركاتو» يضعون البصمة الأولى بثلاث جوائز و7 أهداف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حصل 3 لاعبين من الوجوه التي انضمت حديثاً إلى كشوف أندية المحترفين، على 3 جوائز من مجموع 6 مباريات أقيمت لحساب ذهاب الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تقدمها رابطة المحترفين لأفضل لاعب في كل مباراة، وأحرز الجدد 7 أهداف من إجمالي 18 هدفاً شهدتها مباريات افتتاح الموسم الكروي.

ويعتبر سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي الأكثر تأثيراً بين جميع اللاعبين القدامى والجدد، بعد أن نجح في قيادة فريقه للفوز على عجمان بهدفين دون رد تكفل بإحرازهما في 5 دقائق فقط بالشوط الثاني، ما يؤكد صداقته القوية مع الشباك والتي قادته إلى كشوف «الفرسان» ونال سردار عن جدارة جائزة نجومية المباراة التي جرت أول من أمس.

كما تألق المصري محمد النني لاعب وسط الجزيرة القادم من آرسنال الأنجليزي في مباراته الأولى ضد دبا الحصن، وبعد انضمامه إلى تدريبات الفريق بستة أيام فقط، وقدم مردوداً رائعاً ولمس الكرة 87 مرة ولعب 69 تمريرة صحيحة، بنسبة 93% لينال جائزة نجومية اللقاء، وشهادة التميز من جماهير «فخر أبوظبي».

كذلك نال لازار ماركوفيتش جناح بني ياس جائزة نجومية مباراة دبا الحصن التي كسبها «السماوي» 4 - 2، وكان النجم الأبرز في التمرير والتحرك الإيجابي ونجح في وضع بصمته الأولى بهدف وصناعة مثله بإتقان.

ومن الوافدين الذين نجحوا في هز الشباك، ثنائي دبا الحصن، أسامة حدادي الذي أحرز هدفه من ركلة جزاء نفذها بإتقان في شباك فهد الظنحاني حارس بني ياس، وهدف نيكسا فوجانوفيتش الذي أظهر خلاله مهارته في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، بجانب هدف شهريار موغانلو لاعب كلباء في شباك العين بعد أن شارك بديلاً في شوط اللعب الثاني لكنه رفض مغادرة الملعب قبل أن يحرز أول أهدافه مع «النمور»، إضافة إلى رامون ميريز مهاجم الجزيرة الذي أحرز أجمل أهداف الجولة بلعبة هوائية أكد عبرها قدرته الفائقة على هز الشباك وأن الجزيرة كسب مهاجماً من العيار الثقيل.

موسم حافل

وقياساً بالمستوى الذي قدمه اللاعبون القادمون من خارج الحدود والذين انضموا حديثاً إلى كشوف الأندية، فإن مؤشرات نجاحهم في «الاختبار الأول» تؤكد أن الجماهير على موعد مع موسم قوي وحافل في مختلف المنافسات خاصة مع رغبة عدد كبير من الأندية في بلوغ منصات التتويج خلال الموسم الحالي.

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