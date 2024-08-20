تصريحات كريسبو تثير مخاوف «العيناوية»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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برغم فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في استهلال مشواره التنافسي لهذا الموسم، غير أن القلق ساور أنصار العين بسبب تراجع مستواه الفني والبدني، مع مرور وقت مباراته أمام مضيفه كلباء، أول من أمس، على ملعب الأخير في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكان العين هيمن على مجريات اللعب، وهاجم مرمى كلباء باستمرار ليسجل ثلاثة أهداف بحلول الدقيقة 66، غير أن كلباء بعد ذلك استفاد من حالة التراجع المستغرب للفريق البنفسجي على المستوى الفني والبدني، ليسجل هدفين وكاد يعادل النتيجة في أكثر من مرة، وهو ما أثار مخاوف جماهير الفريق قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة.

تصريحات كريسبو

وصرح المدرب كريسبو عقب المباراة بأن فريقه حصل على فوز مستحق ولكن المهمة لم تكن سهلة كما توقع تماماً خصوصاً في شوط اللعب الثاني، وقال: الأهم أنه ومع نهاية المواجهة لا توجد لدينا أي إصابات في صفوف الفريق وندرك جيداً أننا مطالبون بتحسين أدائنا خلال الاستحقاقات القادمة.

وأعادت تصريحات المدرب الأرجنتيني إلى أذهان جماهير العين تصريحات سابقة له كان يرددها عقب كل إخفاق للفريق في المسابقات المحلية، وعبروا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو الموسم السابق، وحملوا المدرب مسؤولية تراجع أداء الفريق على المستوى الفني والبدني، واصفين تبديلاته بالخاطئة ما أحدث ثغرات واضحة في المنطقة الخلفية استغلها لاعبو كلباء على خير نسق وسجلوا هدفين وكادوا يعادلون النتيجة في أكثر من مناسبة غير أن الزمن لم يسعفهم ليخرج العين بفوز صعب بعد أن كان متقدماً بالثلاثة النظيفة حتى قبل ثلث ساعة من انتهاء اللقاء إذ سجل كلباء هدفه الأول في الدقيقة 80.

وكان المدرب كريسبو، سحب عناصر أساسية بعد تقدم العين بثلاثية حيث استبدل كلاً من لابا، وبندر الأحبابي ويحيى نادر، وخالد بطي، واليخاندور كاكو، وهو ما تسبب في اهتزاز الدفاع والوسط وساعد كلباء على السيطرة على منطقة المناورة، كما أحدث ثغرات نفذ من خلالها الأخير خصوصاً بعد التعديلات الهجومية التي أجراها مدربه بدخول شهريار موغانلو، و نيمانجا جوفيك، و كايو.

ودعم العين صفوفه بعناصر متميزة في الدفاع والوسط ودخل المباراة بتشكيلة شبه مكتملة مع وجود دكة بدلاء قوية على مستوى المواطنين والمقيمين والأجانب وهو ما رفع سقف التوقعات المتفائلة لدى أنصاره، غير أن ما حدث في الثلث الأخير من المباراة كان عكس التوقعات، وأثار قلقاً على الفريق المواجه بتحديات كبيرة وقوية على المستويين الداخلي والخارجي، إذ يشارك العين في بطولة النخبة الآسيوية، إلى جانب كأس القارات للأندية، ومونديال الأندية، بالإضافة إلى المسابقات المحلية، دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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