الجزيرة.. مدرب وأجانب جدد والتفوق في الاستحواذ ثابت

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حافظ الجزيرة على تفوقه في الاستحواذ على الكرة في مواجهة منافسيه، في مستهل مباريات الموسم الكروي الجديد مساء أول من أمس، أمام البطائح ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي كسبها 3 - 1 .

وحقق خلالها نسبة استحواذ بلغت 64 % محرزاً المركز الثاني وسط أندية المنافسة، خلف النصر الذي تصدر القائمة بنسبة 69 % في مباراته أمام العروبة والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما ترجم «فخر أبوظبي» سيطرته بالوصول إلى شباك ضيفه الذي بادله الهجمات 3 مرات.

وجاء تفوق الجزيرة في سيطرته على الكرة، مفاجئاً للجميع، على خلفية التغيير الذي طرأ على الجهاز الفني بتولي المغربي الحسين عموتة مهمة الإدارة الفنية مؤخراً، مع مشاركة أجانب جدد في القائمة، وغياب لاعب الوسط عبدالله رمضان بسبب الإصابة والذي ظل أحد أهم العناصر التي تمنح فريقه أفضلية السيطرة في الملعب، ما يؤكد أن أسلوب الجزيرة في الاستحواذ ثابت ولم يختلف مع اختلاف الأسماء.

مباراة صعبة

وأكد عموتة، تعليقاً على مباراة البطائح، أن مباراة افتتاح الموسم دائماً تكون صعبة على كل الفرق لأن الفرق، وحسب قوله، تكون قادمة من الإعداد وتفتقد أجواء المباريات التنافسية الرسمية. وأضاف: بشكل عام كنا الأفضل أمام البطائح وقدمنا مستوى جيداً وأعتقد بأن فوزنا كان مستحقاً، مع تحقيق عدد من المكاسب الفنية.

واعترف مدرب الجزيرة بوجود بعض المشاكل الفنية في الدفاع والهجوم، مؤكداً أن ذلك وضع طبيعي ولكنه على ثقة بأن الأسابيع المقبلة ستشهد مردوداً أفضل مع انسجام اللاعبين وعودة بعض المصابين الذين افتقدهم الفريق في المباراة.

وأشار عموتة إلى أن «فخر أبوظبي» يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الإبداع أكثر، وأنه أجرى تغييراً في طريقة اللعب معتمداً على 3:4:3، مبيناً أن اللاعبين سيقدمون الأفضل مع خوض المزيد من التجارب، وأن الفريق سيصبح أقوى وأقوى مع كل تجربة.

مهاجم أجنبي

وكشف مدرب الجزيرة عن الاقتراب من التعاقد مع مهاجم أجنبي لدعم صفوف الفريق، ذاكراً أن الصفقة ستكتمل قريباً وقال: انضمام المهاجم إلى زملائه اللاعبين سيشكل إضافة للفريق ويمنحنا المزيد من الخيارات، وبالتالي يمكننا أن نقدم مستويات أفضل.

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