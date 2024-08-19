لا مفاجآت في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: العين، أبوظبي، دبي طلحة عبدالله، أحمد عيسى وعلي الظاهري

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غابت المفاجآت عن مباريات ذهاب الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث حققت فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة الفوز.

وحقق شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بهدفين مقابل لا شيء على استاد راشد بدبي. وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد في صفوف «الفرسان» اللاعب الإيراني سردار أزمون، بعد أن سجل ثنائية الفوز في الدقيقتين 58 و63.

ورفع شباب الأهلي انتصاراته في المسابقة أمام عجمان بعد هذا الفوز إلى 8 انتصارات في تاريخ مواجهات الفريقين مقابل 3 انتصارات حققها «البرتقالي».

وسيخوض «الفرسان» مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل على ملعب عجمان بأريحية كبيرة بعد هذا الفوز.

وتغلب العين على مضيفه كلباء 3 - 2 على ملعب الأخير، ومنذ البداية مارس العين ضغطاً هجومياً ليتراجع كلباء إلى منطقته، ويعتمد على الهجمات المرتدة، وانتظر العين حتى الدقيقة 18، ليسعد أنصاره بالهدف الأول، والذي سجله المدافع ميشيل بضربة رأسية محكمة، وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول انفرد المهاجم التوغولى لابا كودجو بالمرمى، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي العين هذا الشوط متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني واصل العين أفضليته وضغطه الهجومي على مرمى مضيفه، لتثمر جهوده عن الهدف الثالث، والذي سجله الوافد الجديد سيكوبابا، مستفيداً من تمريرة ذهبية لكاكو في الدقيقة 66، قبل أن يدفع مدرب العين باللاعب الجديد ماتياس سيغوفيا بديلا للمهاجم التوغولى لابا كوجو، وهو التبديل الثالث للعين في هذا الشوط بعد دخول كل من تراوري، ومحمد عباس بديلين ليحيى نادر، وبندر الأحبابي.

وبحلول الدقيقة 79 قلص كلباء الفريق بهدف رائع سجله اللاعب كايو جيرمانو بتسديدة خادعت الحارس خالد عيسى، بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر وولجت المرمى، وبعدها بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كلباء بعد عرقلة اللاعب نيمانيا يوفيتش، سجل منها شهريار الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى تمكن الجزيرة من تحقيق الفوز على ضيفه البطائح 3-1 بعد مباراة مثيرة بين الفريقين، شهدت تألق النجوم الجدد في صفوف «فخر أبوظبي»، بقيادة حارس المرمى ستوجان ليكوفيتش، والمصري محمد النني، والمهاجم الأرجنتيني رامون ميريز، الذي افتتح الثلاثية بهدف رائع «ق 6»، وأضاف الهدف الثاني نيسكينز كيبانو من ركلة جزاء «ق 26»، والثالث بواسطة مامادو كولبالي «ق 64»، فيما أحرز هدف البطائح اناتولي بيرترند «ق 33»، بالنتيجة اقترب الجزيرة من نيل بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من المنافسة قبل جولة الإياب الحاسمة.

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