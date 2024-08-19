«الآسيوي» يختار «عموري» ضمن أفضل 10 لاعبين في تاريخ دوري الأبطال

المصدر: كوالامبور - االبيان

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رشح الاتحاد الآسيوي نجم كرة القدم الإماراتية عمر عبدالرحمن «عموري» عندما كان لاعباً مع العين، ضمن قائمة مختارة، ضمت 10 من أبرز النجوم، الذين شهدتهم بطولة دوري أبطال آسيا عبر تاريخها المجيد الممتد 22 عاماً، والذي بدأ وانتهى بتتويج العين بطلاً للمسابقة، التي تم تجديدها لتصبح دوري أبطال آسيا للنخبة بداية من الموسم الحالي 2024 - 2025، وذلك لاختيار أفضل لاعب في تاريخ البطولة بناء على تصويت الجماهير عبر موقع الاتحاد القاري.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن «عموري» قائلاً: «انطلقت مسيرة عمر عبدالرحمن بعد انتقاله إلى الإمارات للانضمام إلى أكاديمية العين في عام 2007، وبعد 6 سنوات ظهرت لمحة أولى من قدراته عندما سجل هدفاً، وصنع آخر خلال فوز العين 3 - 1 في دور المجموعات بالجولة الافتتاحية أمام الهلال».

وأضاف: «ساعدت مشاركته في 8 أهداف في عام 2014 فريق العين على الوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا، وبدا أن النجم الإماراتي الجديد بدأ أخيراً في بلوغ مرحلة الذروة، وكان الموسم التالي مليئاً بالتألق، حيث ساعد عبدالرحمن ناديه على الوصول إلى أول نهائي له على المستوى القاري منذ 11 عاماً، حيث كان قائداً للفريق في النهائي، الذي خسروه بصعوبة أمام جيونبوك».

واختتم الاتحاد القاري قائلاً: «على الرغم من الخسارة لم يمر أداء لاعب الوسط المهاجم دون أن يلاحظه أحد، حيث صنع التاريخ، وأصبح «عموري» حقاً لاعباً لن تنساه الملاعب في دوري أبطال آسيا».

وضمت القائمة إلى جانب «عموري» كلاً من ديان داميانوفيتش مع نادي سيئول، وحارس المرمى كوون سون-تاي ولي دونغ-غوك مع نادي جيونبوك هيونداي موتورز، وسالم الدوسري مع نادي الهلال، وسيد جلال حسيني مع نادي بيرسيبوليس، وآي كيسين مع نادي غوانغزهو ايفرغراند، ومحمد نور مع اتحاد جدة، وشينزو كوروكي مع نادي أوراوا ريد دايموندز، وعبدالرزاق حمدالله، لتسجيله في دوري أبطال آسيا مع 5 أندية مختلفة، وهي غوانغزهو، الجيش والريان القطريين، والنصر والاتحاد السعوديين.

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