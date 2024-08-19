14 دقيقة تمنح لازار ماركوفيتش شهادة النجاح مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع الصربي لازار ماركوفيتش جناح بني ياس، شهادة التميز مع فريقه وأكد أنه صفقة ناجحة ورابحة في 14 دقيقة فقط خلال مباراة «السماوي» أمام ضيفه دبا الحصن أول من أمس في ذهاب تمهيدي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي انتهت لمصلحة صاحب الأرض 4 - 2 في افتتاح مواجهات الموسم الكروي الجديد.

وقدم لازار ماركوفيتش (30 عاماً) المنضم حديثاً لكشوفات الفريق، مستوى جيداً وبرهن على مهاراته وقدراته الكروية العالية، عندما قاد فريقه للفوز برباعية، واضعاً بصمته الأولى التي كان لها تأثير كبير في منح «السماوي» أفضلية الأداء والنتيجة، من خلال صناعة الهدف الأول الذي أحرزه فواز عوانة بعكسية متقنة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وتكفله بإضافة الهدف الثاني بضربة رأسية سكنت منتصف الشباك.

سيرة حافلة

ويمتلك الجناح الصربي، سيرة ذاتية حافلة مع أندية لها وزنها في أوروبا، حيث سبق له اللعب مع بنفيكا البرتغالي الذي انتقل منه للعب في صفوف ليفربول، كما دافع عن شعار بارتيزان الصربي وهال سيتي الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وانضم إلى بني ياس في صفقة انتقال حر قادماً من غازي عنتاب التركي.

وخلال مواجهة أول من أمس أظهر لازار ماركوفيتش خبرة السنوات الطويلة في الملاعب، وتحرك بإيجابية في أرضية الملعب وقدم العديد من اللمسات الرائعة التي لفتت إليه أنظار الجماهير، وتميز بالتحرك في مساحات واسعة وكان صاحب التأثير الأبرز في الانتصار، رغم أنها مباراته الأولى في الملاعب العربية، ونسبة لحرارة الطقس والأجواء التي لم يعتد عليها قام الجهاز الفني باستبداله في الدقيقة 68، وسط إشادة كبيرة من الجماهير.

تقديم الأفضل

وأكدت المباراة الأولى للجناح الصربي، أنه إضافة قيمة لفريق «السماوي» وأحد أبرز صفقات الميركاتو الحالي، حال واصل بالمستوى ذاته الذي قدمه في مباراة دبا الحصن، مع توقعات بأن يقدم الأفضل بعد المزيد من الانسجام مع زملائه وتأقلمه مع الأجواء الجديدة عليه، خصوصاً أن جائزة نجومية اللقاء، تساهم في رفع روحه المعنوية وتمنحه دافعاً كبيراً لمواصلة التألق في بقية مشوار الموسم.

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