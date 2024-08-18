شباب الأهلي يكسب عجمان بثنائية أزمون

المصدر: دبي-علي الظاهري تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان بهدفين مقابل لاشيء في مباراة الذهاب للدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أقيمت على استاد راشد بدبي. وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد في صفوف "الفرسان" اللاعب الإيراني سردار أزمون بعد أن سجل ثنائية الفوز في الدقيقتين 58 و63.

ورفع شباب الأهلي انتصاراته في المسابقة أمام عجمان بعد هذا الفوز إلى 8 انتصارات في تاريخ مواجهات الفريقين مقابل 3 انتصارات حققها "البرتقالي".

وسيخوض "الفرسان" مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل على ملعب عجمان بأريحية كبيرة بعد هذا الفوز.

ولم يرتقي الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، للمستوى المطلوب في ظل ندرة الفرص باستثناء بعض المحاولات من طرف شباب الأهلي أبرزها كرة يوري سيزار أضاعها بعد أن سدد فوق العارضة من تمريرة عرضية أرسلها حارب سهيل والذي عاد لإرسال كرة أخرى مثالية لسردار أزمون أمام المرمى شتتها دفاع عجمان.

ودخل أصحاب الأرض برغبة هجومية أكبر بعد أن جاء التهديد الأول من يوري سيزار الذي كاد أن يسجل هدف التقدم لولا تألق الحارس علي الحوسني في إبعاد الكرة، وأثمر الضغط العالي من أصحاب الأرض عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 بعد تمريرات ساحرة وسريعة بين لاعبي شباب الأهلي وصلت أخيراً إلى سردار أزمون ليسددها في مرمى عجمان.

ولم يكتفي "الفرسان" بهدف وحيد بل واصل هجماته مستغلاً تقدم "البرتقالي" ليضاعف سردار أزمون النتيجة خلال 5 دقائق من الهدف الأول ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز