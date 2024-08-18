الجزيرة يفتتح الموسم بثلاثية في شباك البطائح بكأس الرابطة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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افتتح الجزيرة الموسم الكروي بفوز ثمين على ضيفه البطائح 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب ذهاب الدور الأول من كاس مصرف ابوظبي الأسلامي، خلال مواجهة قوية من الطرفين، تفوق خلالها "فخر ابوظبي" بقيادة الوافدين، الأرجنتيني رامون ميريز والمصري محمد النني، لينال الأفضلية قبل مواجهة الإياب الحاسمة ويقترب من بطاقة التأهل للمرحلة الثانية.

بدأت المواجهة بتفوق واضح للجزيرة الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأجبر ضيفه على التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجح سريعا في إحراز هدف التقدم الأول عن طريق رامون ميريز الذي أعلن عن نفسه بقوة عندما أحرز هدفه بلعبة هوائية رائعة "ق 6"، ليضاعف الهدف من تفوق صاحب الأرض الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة نيسكينز كيبانو من ركلة جزاء "ق 26"، لكن بعد عدة دقائق عاد البطائح إلى أجواء اللقاء وتمكن من تقليص الفارق بهدف مهاجمه اناتولي "ق 33"، ليتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من الحصة الأولى التي شهدت أهدار عددا من السوانح.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء متكافئا بين الفريقين حتى نجح الجزيرة في انتزاع الأفضلية مجددا وأجبر مدافعه على التراجع الدفاعي بعض الشي، ومع تقدم دقائق اللعب تمكن مامادو كولبالي من أحراز هدف الأمان الثالث لـ "فخر ابوظبي" بتهديفة من خارج الصندوق " ق64"، أشعلت المدرجات ورفعت الحماس من الفريقين داخل أرضية الملعب ليتواصل اللعب وسط هجمات متبادلة دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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