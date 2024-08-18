العين يتغلب على كلباء في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: كلباء -طلحة عبد الله تصوير زيشان أحمد

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تغلب العين على مضيفه كلباء 3-2 مساء اليوم على ملعب الأخير في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومنذ البداية مارس العين ضغطا هجوميا ليتراجع كلباء إلى منطقته ويعتمد على الهجمات المرتدة، وانتظر العين حتى الدقيقة 18 ليسعد أنصاره بالهدف الأول والذي سجله المدافع ميشيل بضربة رأسية محكمة، وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول انفرد المهاجم التوغولى لابا كودجو، بالمرمى وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي العين هذا الشوط متقدما بهدفين نظيفين .

وفي الشوط الثاني واصل العين أفضليته وضغطه الهجومي على مرمى مضيفه لتثمر جهوده عن الهدف الثالث والذي سجله الوافد الجديد سيكوبابا مستفيدا من تمريرة ذهبية لكاكو في الدقيقة 66، قبل أن يدفع مدرب العين باللاعب الجديد ماتياس سيغوفيا بديلا للمهاجم التوغولى لابا كوجو، وهو التبديل الثالث للعين في هذا الشوط بعد دخول كل من تراوري، ومحمد عباس بديلين ليحيى نادر، وبندر الأحبابي.

وبحلول الدقيقة 79 قلص كلباء الفريق بهدف رائع سجله اللاعب كايو جيرمانو بتسديدة خادعت الحارس خالد عيسى بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر وولجت المرمى، وبعدها بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كلباء بعد عرقلة اللاعب نيمانيا يوفيتش، سجل منها شهريار الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة 82.

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