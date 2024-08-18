انتصاران وتعادل في انطلاقة الموسم

المصدر: دبي، أبوظبي - علي الظاهري وأحمد عيسى

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انتصاران وتعادل حصيلة اليوم الأول من الموسم الجديد الذي انطلق أمس بثلاث مباريات ضمن الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وحقق الشارقة فوزاً مهماً في مستهل مشواره لهذا الموسم بهدف دون رد أمام مضيفه خورفكان في استاد صقر بن محمد القاسمي. وجاء هدف المباراة الوحيد بإمضاء عثمان كمارا في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع بعد كرة مثالية من البديل خالد باوزير.

وخيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة العروبة وضيفه النصر التي أقيمت على استاد دبا الفجيرة.

دخل النصر المباراة بروح هجومية بقيادة علي مبخوت، وسيطر «العميد» على معظم مجريات المباراة بعد أن كان الأكثر استحواذاً لكن دون فاعلية أمام أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وحقق بني ياس فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه دبا الحصن 4 - 2، بعد مباراة فوق الوسط تميزت بالإثارة والندية، نال خلالها «السماوي» أفضلية الأداء والنتيجة التي وضعته قريباً من بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية، وجاءت الرباعية بتوقيع فواز عوانة قائد الفريق الذي أحرز أول أهداف البطولة والموسم بضربة رأسية «ق 6»، ولازار ماركوفيتش «ق 14»، ويوسف نيكتيه من ركلة جزاء «ق 49»، وسامويل سوزا «ق 87» وسجل ثنائية دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش «ق 12»، وأسامة الحدادي من ركلة جزاء «ق 20». وستجري مباريات الإياب يوم 7 سبتمبر المقبل.

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، حيث يستضيف الجزيرة البطائح، ويلعب العين أمام اتحاد كلباء و شباب الأهلي مع عجمان.

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