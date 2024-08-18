الجزيرة والبطائح.. هدف واحد وطموحات مختلفة

المصدر: أبوظبي، دبي - أحمد عيسى وعلي الظاهري

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يلتقي الجزيرة وضيفه البطائح عند السادسة و5 دقائق من مساء اليوم في ذهاب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال مواجهة يفتتح بها الفريقان مشوار الموسم الحالي بطموحات مختلفة، ما يزيد دافعهما لتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز في اللقاء الأول لرفع الروح المعنوية والاقتراب من نيل بطاقة التأهل.

واستعد الفريقان للقاء بسلسلة من التدريبات والمباريات الودية، حيث أقام «فخر أبوظبي» معسكره التحضيري في إسبانيا تحت قيادة مدربه المغربي الحسين عموتة الذي يخوض تجربته الأولى بملاعب الإمارات، بعد أن منحته الإدارة الثقة ورأت التوجه للمدرسة العربية بدلاً عن الأوروبية التي ظل النادي يعتمد عليها طوال المواسم الماضية، وتأهباً للموسم الحالي دعم «فخر أبوظبي» صفوفه بعدد من العناصر لسد النقص الذي يعاني منه، وخاض 5 وديات خلال فترة الإعداد لم يحقق خلالها الفوز، حيث خسر 3 وتعادل في مباراتين.

فيما يسعى البطائح لمواصلة تألقه بعد نجاحه الموسم السابق في تحقيق العديد من الانتصارات وظهوره الجيد أمام أندية المقدمة، رغم ضعف خبرة الفريق في المسابقات الكبيرة، لكنه كان الحصان الأسود، الشيء الذي يحفزه على تحقيق الفوز في لقاء اليوم خاصة أنه غادر بطولة كأس الرابطة الموسم الماضي من المرحلة الأولى أمام العين.

واستعد البطائح للموسم الجديد بمعسكر سلوفينيا تحت قيادة الكرواتي غوران توميتش الذي بدأ مهمته مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي وقدم عملاً منحه ثقة الإدارة التي جددت معه التعاقد قبل ختام الموسم ليواصل مهمته الفنية، بعد أن دعمت الإدارة صفوف الفريق بعدد من العناصر، وخلال المعسكر الخارجي خاض الفريق 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات.

ظهور إيجابي

وقال الحسين عموتة مدرب الجزيرة إن فريقه حريص على ظهور إيجابي في مباراة اليوم ضد البطائح ببداية مشوار الموسم، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصل إلى كامل الجاهزية البدنية والفنية، ذاكراً أن معاناة الإصابات ظلت تطارد لاعبيه منذ الموسم الماضي وما زالت مستمرة، مبيناً أن عدداً من عناصره في حاجة إلى الوقت للتعافي من الإصابات والعودة للمشاركة مع انسجام العناصر الجديدة مع قدامى اللاعبين.

وأكد مدرب فخر أبوظبي، أن العزيمة متوفرة للبداية بالشكل المطلوب، وحتى يكون الفريق في الموعد وعلى قدر التحدي الذي ينتظره، وأضاف: الجزيرة ناد كبير وصاحب إنجازات وإدارته وجمهوره ينتظرون تحقيق الإنجازات، خاصة أن نتائجه في الموسم الماضي لم تكن على قدر الطموح، ونحن سنبذل كل جهدنا حتى نضع الفريق في الطريق الصحيح والمكان الذي يليق به مع الأندية التي تنافس على الألقاب.

فيما أكد غوران توميتش مدرب البطائح أن لاعبيه في كامل الجاهزية لمشوار الموسم الجديد والذي يبدأ أختباراته بمواجهة من العيار الثقيل أمام الجزيرة اليوم، ذاكراً أن فريقه تدرب بشكل جيد في فترة التحضيرات وسط روح معنوية وإصرار كبير من اللاعبين على الاستفادة البدنية والفنية، رغبة منهم في تقديم موسم حافل.

وأضاف غوران: لعبنا عدداً من المباريات الودية وأدينا العديد من الحصص التدريبية الناجحة، كل لاعب بذل جهده في الملعب حتى يكون جاهزاً للمباريات التي تنتظرنا في الموسم بداية بلقاء الجزيرة الذي نعرف أنه فريق قوي به عناصر متميزة ويمتلك دافع الفوز في المباراة التي تقام بملعبه خاصة أنها مواجهة افتتاح ولكنني أثق في فريقي والتشكيلة التي سنعتمد عليها في اللقاء للخروج بنتيجة إيجابية تترجم جهودنا السابقة.

يستهل فريق البطائح مشواره الكروي في الموسم الجديد وسط تطلعات بمواصلة العروض المميزة التي قدمها في الموسم الماضي خاصة في ظل الاستقرار الفني بعد تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، ومن أبرز صفقات «الراقي» للموسم الجديد التعاقد مع لاعب الوسط الأوزبكي عزيز جانييف بنظام الإعارة من شباب الأهلي، إضافة إلى ضم الثنائي محمد جمعة «بيليه» وزميله عبدالعزيز هيكل بانتقال حر بعد أن لعبا في الموسم الماضي بنظام الإعارة فيما تم الإبقاء على الرباعي الأجنبي وهم ديني بورغيس، باولينهو، أناتول ومليكي.

وأنهى البطائح تحضيراته لمواجهة فريق الجزيرة اليوم، وأشاد غوران توميتش مدرب «الراقي» باستعدادات فريقه للموسم الجديد بعد خوض معسكر إعداد خارجي في سلوفينيا اشتمل على تجارب مهمة ضد فرق أوروبية وخليجية، وقال إن فريقه جاهز لضربة البداية أمام الجزيرة وهم على أتم الاستعداد لانطلاق الموسم خاصة بعد اكتمال التحضيرات في الصيف وخوض 7 مباريات ودية، مؤكداً أن الفريق أفضل من الموسم الماضي على مستوى الانتدابات.

وأضاف توميتش: إن مباراة اليوم لن تكون سهلة أمام الجزيرة الذي يمتلك لاعبين جيدين لكن ثقته كبيرة بجميع عناصر الفريق من أجل العودة بنتيجة إيجابية يسعون إلى تحقيقها، متمنياً التوفيق لفريقه في تحدي الموسم الجديد 2024 ـ 2025.

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