كلباء والعين.. «المواجهة السادسة»

المصدر: دبي، العين - علي الظاهري وطلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحل العين، وصيف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ضيفاً ثقيلاً على كلباء في الساعة 6:05 من مساء اليوم في مباراة الذهاب للدور التمهيدي من المسابقة، ويطمح الفريقان لانطلاقة قوية في الموسم الكروي الجديد الذي تتباين فيه الأهداف والطموحات لدى كل فريق.

وتعد المواجهة اليوم هي السادسة بين «النمور» و«الزعيم» في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتساوى الفريقان في المواجهات الخمس السابقة بانتصارين لكل منهما، بينما تعادلا في مواجهة واحدة، مع التساوي في عدد الأهداف بـ6 أهداف لكل منهما.

ويستهل كلباء مشواره في الموسم الجديد وسط تغييرات عديدة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش صاحب التجارب السابقة في دورينا مع الظفرة والوحدة، ويواصل اللاعب الإيراني مهدي قائدي التحدي للموسم الثالث مع «النمور» بعد تجديد عقده، بينما ينضم إليه مواطنه هداف الدوري الإيراني شهريار مع استمرار الثنائي المتميز دانيل بيسا والسلوفاكي فيليب كيس، إضافة إلى إجراء صفقات جديدة بضم الظهير عبدالعزيز الكعبي من الشارقة، وأحمد أبوناموس من بني ياس، وخالد الأصبحي من شباب الأهلي، والجناح الصربي نيمانيا يوفيتش، لاعب إستوريل برايا البرتغالي السابق.

وشدد رازوفيتش، مدرب كلباء، على أهمية بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال إن جميع المسابقات مهمة بالنسبة لهم هذا الموسم، لافتاً إلى أن مواجهة اليوم تجمعهم بمنافس صعب، هو العين، ما جعلهم يحافظون على هدوئهم وتركيزهم بصورة أكبر.

وأضاف مدرب اتحاد كلباء: مرحلة الإعداد تضمنت إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا تخللها خوض تجارب جيدة أمام فرق خليجية وأوروبية، إلا أن المباريات الرسمية تختلف عن جميع المباريات الودية، منوهاً بوجود بعض الإصابات البسيطة في صفوف الفريق، وسيتحدد موقف مشاركة اللاعبين المصابين قبل المباراة في حال جاهزيتهم للعب.

من جانبه، قال مهدي قائدي، لاعب كلباء، إنهم متشوقون لضربة بداية الموسم التي يستهلها الفريق أمام العين، وأضاف أنهم يتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الزعيم»،وستكون المباراة فرصة لترجمة التحضيرات في فترة الإعداد إلى واقع على أرضية الملعب اليوم، مؤكداً أنهم يسعون إلى أن يكون هذا الموسم استثنائياً، وأن يكون أفضل من الموسم الماضي.

بدوره، أكمل العين تحضيراته الميدانية وبات في كامل جهوزيته فنياً وبدنياً لمواجهة مضيفه الليلة في مستهل مشواره التنافسي بالموسم الجديد بعد أن دعم صفوفه بعدد من اللاعبين على مستوى الوسط والدفاع، بينما سيغيب عن اللقاء الثنائي المغربي سفيان رحيمي، ومهدي مبارك بعد أن منحهما المدرب راحة لمدة 10 أيام، وتترقب الجماهير العيناوية الظهور الأول لأكثر من لاعب جديد بالقميص البنفسجي، بمن فيهم خالد بطي، وسيكوبابا، والبارغواني ماتياس سيغوفيا، والمدافع البرتغالي فابيو كاردوسو.

ويتطلع العين للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والخارجية، لتعويض جماهيره خسارته لكل الألقاب المحلية الموسم الماضي، قبل أن يظفر بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بنظامه السابق، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً بالمغرب استمر لمدة 25 يوماً خاض خلاله 4 تجارب ودية فاز في واحدة على النادي القنيطري بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل في اثنتين أمام النهضة أتليتك الزمامرة 3-3، والرجاء المغربي 0-0، بينما خسر أمام نهضة بركان 1 - 3، قبل العودة إلى الدولة ومتابعة تحضيراته الميدانية، ليختتم تدريباته بمران أخير أجراه أمس، وقف خلاله المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو على مدى جاهزية اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز