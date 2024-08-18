شباب الأهلي وعجمان.. «التاريخ» يرفض التعادل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يواجه شباب الأهلي ضيفه عجمان في الساعة 8:45 مساء اليوم في استاد راشد بدبي في ختام الجولة الأولى من الدوري التمهيدي الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجمعت الفريقين 10 مواجهات في كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لم تنتهِ أي منها بالتعادل، حيث فاز شباب الأهلي في 7 مباريات مقابل 3 انتصارات حققها عجمان.

ويدخل «الفرسان» الموسم بجاهزية أعلى بعد أن استهل مشواره مبكراً هذا الموسم بمواجهات آسيوية في الملحق القاري المؤهل لدوري النخبة، أسفرت عن فوزه برباعية في المباراة الأولى أمام سباهان الإيراني قبل أن يخسر اللقاء الثاني من الغرافة القطري؛ ما أدى إلى تحويل مشاركته إلى دوري أبطال آسيا 2، ومهدت هذه المباريات القوية الطريق أمام الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي يتطلع إلى قيادة الفريق لتلبية تطلعات وآمال جماهير الفريق في الموسم الجديد.

وأجرى شباب الأهلي عدة صفقات ، أبرزها ضم الدولي الإيراني سردار أزمون، والأرجنتيني جاستون سواريز، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات، والبرازيلي إياجو سانتوس هيرنانديز، ومواطنه ريكيلمي هرنانديز.

جاهزية

وأكد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة عجمان ، التي يتمنى فيها ظهوراً طيباً للفريق في أولى مبارياته الرسمية باستاد راشد في الموسم الجديد، معرباً عن سعادته بوجوده في نادٍ كبير مثل شباب الأهلي، ولديه حافز لبداية التنافس الرسمي على المستوى المحلي.

وأضاف سوزا أنه يكن احترامه الكامل لفريق عجمان وكل المنافسين في مختلف البطولات، مضيفاً أن لديه ثقة كاملة في لاعبي الفريق ودرجة الكفاءة والجودة التي يملكونها، مشيداً بالدور الكبير لجمهور شباب الأهلي، الذي وعدهم بالعمل مع كامل منظومة النادي.

واختتم قائلاً: «نتطلع لموسم استثنائي مع الفريق، ولدي إيمان بذلك، وأرى أن الفريق قادر على تحقيق هذه التطلعات بدعم ومساندة الجماهير ومساندتهم القوية خلف اللاعبين وتشجيعهم، أتمنى دائماً أن أرى المدرجات ممتلئة، لأن وجود الجماهير يمنحنا الدافع لتقديم أفضل ما لدينا».

وأبدى مؤنس دبور، لاعب شباب الأهلي، سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى استاد راشد في انطلاقة التنافس المحلي، مشيراً إلى أنهم متشوقون للقاء الجماهير، ويسعون لتقديم أفضل ما يملكون في بداية المشوار، واعداً الجميع بالعمل مع زملائه من أجل إسعاد الجماهير التي ظلت تساند اللاعبين في كل الأوقات.

وأوضح مؤنس دبور أن التحضيرات للمباراة سارت بشكل جيد رغم قصر الفترة، وجميع اللاعبين جاهزون، وهم رهن إشارة الجهاز الفني، حيث يتطلعون للفوز بهذه المباراة، لأن هناك مباراة إياب في ملعب الفريق المنافس، مضيفاً أنهم عملوا بجدية خلال الفترة السابقة ليكون الظهور الأول للفريق جيداً.

وأبدى الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب عجمان، رضاه عن استعدادات الفريق التي سبقت انطلاق الموسم الكروي الجديد، مشيداً بتحضيرات «البرتقالي»، التي تضمنت 3 مراحل دشنتها المرحلة الأولى في عجمان، والثانية في معسكر الإعداد الخارجي بصربيا، التي اشتملت على 5 تجارب ودية، بينما كانت المرحلة الثالثة الختامية في عجمان التي خاض فيها الفريق مباراة ودية للوقوف على جاهزية الفريق قبل تحدي الموسم الجديد.

وأضاف غوران أن اللقاء الأول يجمعهم ضد منافس قوي هو شباب الأهلي، الذي يستحق كل الاحترام، لكن في الوقت ذاته يشعر بالتفاؤل لتقديم موسم جيد يلبي طموحات نادي عجمان وجماهيره، متمنياً التوفيق لفريقه في ضربة البداية اليوم.

من جانبه أعلن علي الحوسني، حارس عجمان، جاهزيتهم لمواجهة اليوم وتحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأن «الفرسان» خاض مباراتين رسميتين في آسيا، وسيبذل مع زملائه قصارى جهدهم للعودة بالنتيجة التي يتطلعون إلى تحقيقها.

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