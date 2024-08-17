كمارا يقود الشارقة للفوز على خورفكان في الوقت القاتل

المصدر: دبي-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

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حقق الشارقة فوزاً مهماً في مستهل مشواره لهذا الموسم بهدف دون رد امام مضيفه خورفكان في مباراة الذهاب لحساب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بإمضاء عثمان كمارا في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع بعد كرة مثالية من البديل خالد باوزير.

ولم ينجح الشارقة في الاستفادة من أفضليته خلال الشوط الأول وترجمتها إلى أهداف رغم انحصار اللعب في معظم الفترات وسط الميدان، وتألق احمد حمدان حارس خورفكان في الذود عن مرماه بالتصدي لأخطر فرصة للضيوف من كرة سددها باكو الكاسير على دفعتين بعد استلام كرة مثالية من كايو لوكاس.

واستمر التعادل السلبي في الشوط الثاني رغم ظهور "النسور" بجرأة هجوميّة أكبر امام الشارقة الذي واصل الضغط والهجوم دون هز الشباك لينجح في الوقت القاتل من تسجيل هدف الفوز بعد استلام عثمان كمارا عرضية مثالية من البديل خالد باوزير حولها داخل الشباك.

وينتظر الفريقان جولة الحسم في مباراة الإياب التي ستقام يوم 7 سبتمبرالمقبل في استاد خالد بن محمد وبموجبها سيتأهل أحدهما إلى دور ربع النهائي من المسابقة.

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