كأس مصرف أبوظبي الإسلامي..التعادل السلبي يحسم مباراة العروبة والنصر في ضربة البداية

المصدر: دبي-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة العروبة وضيفه النصر في مستهل مشوارهما الكروي للموسم الجديد في مباراة ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أقيمت على استاد دبا الفجيرة. وينتظر الفريقين لقاء الحسم في جولة الإياب يوم 7 سبتمبر المقبل في استاد آل مكتوم لتحديد هوية المتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

دخل النصر المباراة بروح هجومية بقيادة علي مبخوت، وسيطر "العميد" على معظم مجريات المباراة بعد أن كان الاكثر استحواذاً للكرة لكن دون فاعلية أمام أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على غلق المساحات والهجمات المرتدة والتي كانت أخطرها من انفراد بوبكر تراولي بالكرة أمام المرمى أساء التعامل معها أمام الحارس عبدالله التميمي، واستمرت الهجمات النصراوية أمام تماسك دفاع العروبة وكاد أن يسجل موسى نداي أول أهداف المباراة لكن الكرة لامست رأس أحد المدافعين وتحولت إلى ركنية ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول.

ولم يختلف المشهد كثيراً في الشوط الثاني مع تحسن أداء العروبة نسبياً الذي واصل الصمود والصلابة الدفاعية وكاد أن يهز الشباك في الدقائق العشر الأولى بعد أن قاد تراولي هجمة نموذجية مرر الكرة من خلالها على "طبق من ذهب" لزميله أزادي أبعدها لاعب النصر سمير ميميشفيتش، فيما فشلت محاولات النصر في تسجيل أول الأهداف رغم استمرار الهجمات والفرص أمام مرمى العروبة.

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