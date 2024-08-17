بني ياس يتخطى دبا الحصن برباعية في أولى مواجهات الموسم بكأس الرابطة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تخطي بني ياس عقبة ضيفه دبا الحصن 4-2 في المواجهة الأولى بالموسم الكروي الجديد 2024-2025 والتي جمعت الفريقين مساء اليوم لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس مصرف ابوظبي الأسلامي، ليقترب الفائز من التاهل قبل جولة الاياب الحاسمة في 8 سبتمبر المقبل.

وحملت رباعية "السماوي" توقيع فواز عوانة قائد الفريق الذي أحرز أول أهداف البطولة والموسم "ق 6"، والوافد الجديد ازار ماركوفيتش "ق 14"، ويوسف نيكتيه من ركلة جزاء "ق 49"، وسامويل سوزا "ق 87" وسجل ثنائية دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش "ق 12"، واسامة الحدادي من ركلة جزاء "ق 20".

وخلال اللقاء نال بني ياس الأفضلية في النتيجة والاداء بعد أن أعتمد على تشكيلة ضمت 7 وجوه من القدامى و4 عناصر تعاقد معها النادي مؤخرا، بخلاف ضيفه الذي دفع بتشكيلة أنضمت إلى النادي حديثا بعد نجاحه في الصعود من "الهواة" إلى "المحترفين"، لكنه على الرغم من ذلك نجح في مبادلة مضيفه الهجمات وهدد مرماه بعدد من الكرات الخطرة التي تألق في إبعادها حارس المرمى فهد الظنحاني.

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