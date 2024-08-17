العين يتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماتيو لمدة 4 سنوات

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي لانوس الأرجنتيني واللاعب الأرجنتيني ماتيو سنابريا لانتقال اللاعب إلى صفوف «الزعيم» بعقد يمتد أربع سنوات.

وذكر النادي أنه من المقرر أن يصل اللاعب إلى الدولة خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحوص الطبية وإكمال إجراءات التعاقد.

وهذه هي الصفقة الرابعة التي يعقدها العين في إطار تدعيم صفوفه بقوة ضاربة لمواجهة التحديات القوية بالموسم الجديد.

ويقاتل العين على 6 جبهات داخلياً وخارجياً، بما في ذلك مشاركته في بطولة النخبة الآسيوية، وكأس القارات، ومونديال الأندية، فضلاً عن المسابقات المحلية بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، ومسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي.

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