3 مباريات تدشن النسخة 17 من كأس الرابطة اليوم

المصدر: دبي، أبوظبي - علي الظاهري وأحمد عيسى

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تدشن النسخة 17 من منافسة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء اليوم، الموسم الكروي 2024 ـ 2025 بإقامة 3 مباريات في اليوم الأول والتي تستكمل غداً بثلاث مواجهات أخرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المنافسة التي تقام بنظام الذهاب والإياب وخروج الخاسر مباشرة وتأهل الفريق الفائز من مجموع المباراتين، ما يشعل التحدي بين كافة الفرق مع انطلاق الموسم بطموحات وأهداف مختلفة وسط جاهزية تامة من واقع التحضيرات السابقة والتعاقدات التي قامت بها الأندية.

وتقام اليوم مواجهات العروبة والنصر، بني ياس ودبا الحصن، عند السادسة و5 دقائق، ولقاء خورفكان والشارقة عند الثامنة و45 دقيقة، ويلتقي غداً الأحد كلباء والعين، الجزيرة والبطائح، شباب الأهلي وعجمان، ويغيب عن هذه المرحلة الوصل باعتباره بطل دوري أدنوك للمحترفين، والوحدة حامل لقب كأس الرابطة في نسخته الأخيرة، واللذان تأهلا مباشرة لمرحلة ربع النهائي.

ويشتعل التنافس بين «السماوي» الذي يدخل الموسم بتحديات كبيرة في مواجهة ضيفه دبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والذي يبحث عن إثبات وجوده وتأكيد قوته في مباراته الأولى، وأكمل الطرفان التحضيرات البدنية والفنية للقاء عبر سلسلة من التدريبات والمباريات وسط دعم فني كبير، ويرفض كل فريق الخسارة في لقاء اليوم لأهمية الفوز في ضربة البداية وتأثيره في رفع الروح المعنوية، ما يجعل كل طرف يضاعف جهده قبل جولة الإياب بحثاً عن بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من المنافسة.

أكد البرتغالي جواو بيدرو المدير الفني لبني ياس، جاهزية فريقه لمباراة دبا الحصن اليوم الافتتاحية في الموسم الجديد، ذاكراً أنه يأمل تحقيق الفوز في تجربته الرسمية الأولى مع الفريق مع تقديم مستوى جيد لإسعاد جماهير النادي.

وأضاف بيدرو: كل العناصر جاهزة للقاء ولا توجد لدينا غيابات، أجرينا معسكراً تدريباً ناجحاً في صربيا خضنا خلاله عدداً كبيراً من التدريبات والمباريات الودية ونفذنا الكثير من الجمل التكتيكية التي نأمل تحويلها إلى واقع في المباريات الرسمية بداية من مباراة اليوم التي تعتبر على درجة عالية من الأهمية.

وأثنى مدرب السماوي على مجموعة لاعبيه وقال إنه سعيد بالعناصر التي يضمها كشف الفريق، ووصفها بالمتميزة، ذاكراً أنها بذلت جهداً مقدراً في فترة الإعداد وعكست رغبتها في الوصول إلى مستوى جيد من الجاهزية، وقال إنهم قادرون سوياً على تحقيق أفضل النتائج بالتركيز على كل مباراة بشكل خاص على أن نرى حصاد جهدنا في ختام الموسم.

وعلق بيدرو على أن المباراة تعتبر تجربته الأولى في ملاعب الإمارات بالقول: كرة القدم لا تتغير، أكيد أن هذه التجربة مشابهة للتجارب السابقة التي خضتها في انجلترا والبرتغال والسعودية، حيث إن جميع الفرق متطورة وتقدم مستويات عالية وتتنافس بقوة، أتوقع أن أواجه الكثير من التحديات في أرضية الملعب وهذا بالنسبة لي أمر ممتع، أما الاختلاف الوحيد الذي أواجهه في هذه التجربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وهذا يعتبر التحدي الأكبر حتى للاعبين أيضاً.

قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، إن الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم أمام مضيفه بني ياس يتطلب الكثير من التركيز والعمل في الملعب لمدة 90 دقيقة، مع استغلال الفرص واللعب الضاغط على صاحب الأرض.

وقال زاناردي الذي يخوض تحدياً جديداً مع دبا الحصن للمرة الأولى بعد عدة تجارب سابقة له مع أندية مختلفة في ملاعب الإمارات، إن المباراة ستكون قوية بين الطرفين لأن كل فريق يرغب في تحقيق الفوز خاصة أنها أولى مواجهات الموسم.

وأضاف: من المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة، هي أول مباراة لنا في الموسم ونريد أن نعرف نتائج التحضيرات والجهود التي بذلناها سابقاً أمام منافس قوي مثل بني ياس يلعب بأرضه ويمتلك أيضاً دافع الفوز، البدايات دائماً تكون صعبة على كل فريق لكننا لابد أن نبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من تحقيق هدفنا في المباراة.

وقال مدرب دبا الحصن إن ثقته كبيرة في جميع عناصر الفريق لتقديم مستويات جيدة في المباراة واللعب بمسؤولية وتجاوز العقبة الأولى في مشوار الموسم الحالي المليء بالتحديات، حسب قوله، متمنياً أن ينجح فريقه في تقديم مباراة قوية ترضي جماهير النادي وتكون بداية مبشرة لموسم حافل بالنجاحات.

مواجهة أولى

ويفتتح العروبة مشواره على مسرح الأضواء بمواجهة ضيفه النصر على استاد دبا في الساعة 6:05 من مساء اليوم وتعد المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين في المسابقة، ويتطلعان إلى تحقيق بداية مثالية هذا الموسم خصوصاً في ظل الاستقرار الفني لدى الطرفين.

ويتطلع العروبة الصاعد حديثاً إلى المحترفين لتقديم صورة مميزة في الظهور الأول بعد إقامة معسكر إعداد خارجي في مصر تضمن خوض 6 مباريات بجانب تدعيم صفوفه بنحو 16 لاعباً في مختلف الفئات المتاحة، فيما يسعى «العميد» الذي أقام معسكره في هولندا وخاض نحو 7 تجارب ودية داخلية وخارجية إلى مواصلة المستوى المميز الذي قدمه في ختام الموسم الماضي بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، خصوصاً في ظل تدعيم صفوفه بـ8 صفقات جديدة أبرزها التعاقد مع الهداف التاريخي لدورينا علي مبخوت.

وأعرب البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة عن سعادته بانطلاق منافسات الموسم الجديد، وهي اللحظة التي ينتظرها الجميع من لاعبين وجمهور وجميع عشاق كرة القدم، لافتاً إلى أنه حرص على إعداد الفريق بأفضل صورة.

وأضاف بيريرا أنه يتطلع إلى تحقيق مزيد من التطور مع العروبة بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، لافتاً إلى أنه في أتم الجاهزية لمواجهة النصر اليوم، ويعد الجميع بأن يقدم الفريق أداءً منظماً وبروح قتالية لتحقيق أفضل النتائج بما ينعكس إيجاباً على مواصلة التقدم للتأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

إشادة

وأشاد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر باستعدادات النصر للموسم الكروي الجديد التي تضمنت خوض العديد من التجارب الودية بمشاركة جميع اللاعبين، معرباً عن سعادته بعودة المنافسات من جديد من مباراة اليوم التي يخوضها الفريق وهو جاهز بدنياً لبداية الموسم، متمنياً تحقيق بداية جيدة.

وأضاف شرودر إن الفريق قبل بداية الموسم خاض أكثر من مباراة ودية سواء في معسكر الإعداد في هولندا أو بعد العودة، وخرج منها «العميد» بمكاسب عدة، حيث حرص خلال هذه المباريات على مشاركة جميع اللاعبين بعدد دقائق اللعب نفسها حتى تكون الجاهزية البدنية لهم متساوية في بداية الموسم.

ووجه رسالة للجمهور قائلاً: جمهورنا هو الداعم الأول، أتمنى حضورهم في مباراة اليوم ضد العروبة بعدد كبير لتقديم الدعم للاعبين رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنهم دائماً خلف الفريق.من جانبه، أكد عادل تعرابت لاعب النصر جاهزيتهم لمباراة اليوم، وقال إن اللاعبين مستعدون لضربة البداية في مباراة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

متمنياً أن يقدم الفريق أداءً جيداً وأن يحظى ببداية موفقة بالحالة نفسها التي أنهاها في الموسم الماضي.واختتم تعرابت قائلاً: «نعد الجماهير بتقديم أقصى ما لدينا لإسعادهم، لقد شاركونا في الموسم الماضي فرحة الفوز في العديد من المباريات، واحتفلنا معهم بالكثير من الأهداف الجميلة، ونعدهم بتحقيق المزيد هذا الموسم».

بدوره، قال خالد الجابري لاعب العروبة إن الفريق يخوض التحدي الجديد بجاهزية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول، موضحاً أن المدرب يتعامل مع كل مباراة على حدة وفق تكتيك فني معين، متمنياً من جمهور العروبة مساندة الفريق في بداية المشوار مع المحترفين، خصوصاً وأن حضورهم سيشكل دافعاً معنوياً كبيراً للفريق في مستهل مشواره لهذا الموسم.

ويستقبل خورفكان ضيفه الشارقة في الساعة 8:45 من مساء اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في ذهاب الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعد لقاء اليوم «الديربي» الرابع بين الفريقين في المسابقة، حيث لم يخسر الشارقة في المواجهات الثلاث السابقة بعد أن خيم التعادل مرة في الساحل الشرقي وفاز الشارقة مرتين على ملعبه.

ويدخل خورفكان الموسم بثوب جديد بعد تغيير الجهاز الفني بتعيين الروماني دانييل إيسايلا المدرب السابق لبني ياس وعجمان خلفاً للمونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش، وأجرى «النسور» 13 صفقة قبل انطلاق الموسم.ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراته الأولى في الموسم الجديد بعد فترة إعداد جيدة امتدت 38 يوماً على مراحل عدة ابتداءً من التجمع الداخلي ثم المعسكر الخارجي في النمسا وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة بعد العودة من النمسا وخاض الفريق 5 تجارب، منها 4 مباريات في النمسا وتجربة أخيرة في ملعبه خسرها من بني ياس 1 - 2.

ويعتمد المدير الفني كوزمين اولاريو في تشكيلة مباراة خورفكان على العناصر المعروفة في الفريق من الموسم الماضي، ويغلب على التشكيلة اللاعبون المواطنون الذين يشكلون العمود الفقري حتى الآن. وأعرب دانييل إيسايلا مدرب خورفكان عن سعادته بالوصول إلى نقطة بداية الموسم الكروي الجديد التي يستهلها الفريق بمواجهة مهمة أمام الشارقة.

وقال إنه يتطلع لقيادة «النسور» في ضربة البداية لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في دخول المباراة الثانية من المسابقة بأفضلية، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح الكبير تجاه ما قدمه اللاعبون خلال فترة التحضيرات، والتي أظهر فيها الجميع تقبلهم للأفكار وتطبيقها بالعمل على أرض الواقع في التدريبات.

5 أسماء للبطولة

حملت بطولة كأس الرابطة 5 مسميات مختلفة طوال تاريخها في 17 نسخة، حيث تغيرت الأسماء من قبل رابطة المحترفين منذ لحظة انطلاق النسخة الأولى في موسم 2008 ـ 2009، وكان المسمى الأول للمنافسة «كأس اتصالات» والذي استمر لمدة 5 مواسم متتالية، وتحول المسمى بعد انتهاء الشراكة الذكية إلى «كأس المحترفين» لموسم واحد فقط في 2013 ـ 2014.

لتنطلق بعدها بمسمى جديد «كأس الخليج العربي» تماشياً مع بطولة الدوري التي كانت تحمل اسم دوري الخليج العربي، واستمرت المسابقة بذات المسمى من موسم 2014 ـ 2015، حتى 2020 ـ 2021، وفي الموسم التالي مباشرة حملت المسابقة مسمى اسم «كأس رابطة المحترفين».

وفي منتصف عام 2022 وقعت الرابطة عقد شراكة جديداً لمدة 3 مواسم تحول بموجبه المسمى إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في النسختين السابقتين، لتكون نسخة الموسم الحالي الثالثة بذات الاسم. ولم تؤثر التغييرات العديدة في الاسم على فكرة البطولة وأهدافها أو تقلل من اهتمام الجماهير بها.

706 مباريات... وتيغالي الهداف التاريخي

بلغ عدد مباريات كأس الرابطة قبل انطلاق مواجهات اليوم في النسخة الجديدة التي تتواصل بمسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، 706 مباريات أسهمت في رفع المستوى الفني للأندية، وأضافت الكثير من الحماس وسط مختلف الجماهير التي منحت البطولة اهتماماً كبيراً طوال المواسم الماضية. ومن إجمالي مباريات المنافسة البالغ عددها 706 مباريات، انتهت 525 بالفوز و181 مباراة بالتعادل، شهدت إحراز 2114 هدفاً، منها العديد من الأهداف الحاسمة والمؤثرة والرائعة.ويتربع الجزيرة على قائمة أكثر الأندية إحرازاً للأهداف بعدد 210 أهداف، ويأتي في المركز الثاني كل من شباب الأهلي والوحدة بعدد 195 هدفاً لكل منهما. أما على مستوى الأرقام الفردية اللاعبين، يتصدر سبستيان تيغالي لاعب الوحدة والنصر والشارقة سابقاً، قائمة هدافي البطولة بعدد 37 هدفاً، ولكنه يغيب في النسخة الحالية لعدم تعاقده مع أحد أندية المحترفين حتى الآن، ما يتيح الفرصة أمام فابيو ليما نجم الوصل لنيل لقب الهداف التاريخي للمنافسة والذي يحتل الترتيب الثاني في القائمة بعدد 33 هدفاً، حيث يحتاج إلى 5 أهداف فقط لتخطي المتصدر. شباب الأهلي.. صدارة بجدارة كتبت 7 من أندية دوري المحترفين التاريخ، وسطرت اسمها بمداد من ذهب في سجل الإنجازات الخالدة، من خلال صعودها لمنصات التتويج والفوز بألقاب البطولة في 16 نسخة سابقة، ويتربع شباب الأهلي على الصدارة بجدارة بعد أن نجح في إحراز اللقب 7 مرات سابقة. مؤكداً تفوقه ونجاحه في الجلوس على الصدارة لعدة مواسم سابقة، حيث يعتبر أقرب منافسيه الوحدة «حامل اللقب» والذي فاز بالكأس 3 مرات، وأحرز العين والنصر اللقب مرتين، بجانب فوز الشارقة عجمان والجزيرة باللقب لمرة واحدة. وتبدو الفرصة متاحة أمام جميع فرق المنافسة، سواء للأندية التي فازت سابقاً باللقب لزيادة رصيدها من الإنجازات في البطولة، أو بقية الفرق التي بإمكانها النجاح ومعانقة اللقب للمرة الأولى في مسيرتها لتكتب إنجازاً جديداً. وتؤكد كل المؤشرات أن النسخة الحالية ستشهد تحدياً قوياً بين جميع الفرق من واقع تحضيراتها الجيدة ورغبتها في بلوغ منصات التتويج، خاصة أن نظام البطولة يتيح الفرصة لفرق المقدمة والقاع لإحراز اللقب، ما يجعل ظهور بطل جديد وارداً. تعديلات اللائحة ترفع المستوى الفني تشهد النسخة الجديدة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعض التعديلات التي أجرتها رابطة المحترفين مؤخراً على لائحة المنافسة والتي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى الفني للبطولة وتزيد من درجات التحدي والإثارة بين الفرق في جميع المباريات. ومن أبرز التعديلات الجديدة السماح بمشاركة 8 أجانب ومقيمين في أرضية الملعب، من إجمالي 10 عناصر من الفئتين يتم السماح بقيدهم في كشف المباراة، بزيادة مشاركة لاعب مقيم مقارنة بالنسخة الماضية التي كانت تمنع وجود أكثر من 7 لاعبين من الفئتين «أجنبي ومقيم»، إضافة إلى ذلك شملت التعديلات مشاركة مواليد الدولة دون قيد أو تحديد والتعامل مع الفئة المذكورة مثل اللاعب المواطن. وشهدت الفترة الماضية اهتماماً كبيراً من أندية المحترفين بصفقات اللاعبين المقيمين،بعد أن أثبتت تجربة المقيم نجاحها في المواسم الماضية، وتفوق بعض المقيمين على اللاعبين الأجانب، ما يجعل التعديل يتوافق مع توجه الأندية التي ضمت قرابة 40 لاعباً في فئة المقيم، كما أن اللائحة تساعد الأندية التي لم تكمل ملف الخماسي في الاستعانة بلاعب مقيم. إسماعيل مطر يغيب للمرة الأولى يغيب للمرة الأولى عن منافسة كأس الرابطة، إسماعيل مطر قائد الوحدة الذي اعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، والذي يعتبر من مؤسسي البطولة بعد أن تواجد مع فريقه طوال عهد الاحتراف وأصبح من النجوم البارزين في كرة الإمارات. لقب ويأتي غياب إسماعيل مطر بعد أن عانق اللقب وتسلم كأس النسخة الأخيرة من البطولة وسط فرحة جماهير «العنابي» التي تفتقد في الموسم الحالي لاعبها المخضرم صاحب الإنجازات العديدة والذي يعتبر غيابه خسارة لكل محبي كرة القدم على خلفية مهاراته العالية وخبرته الكبيرة في الملاعب، ليكون الغائب الأبرز في البطولة والقائد الذي أحرز لقب المنافسة 3 مرات في تاريخه، وكان الوحدة قد أحرز لقب البطولة بعد الفوز على العين بهدف لوكاس بيمنتا صاحب آخر هدف في المنافسة، والذي يتواجد مع «العنابي» حالياً في ظهور جديد له بالملاعب.

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