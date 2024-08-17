كأس جديدة لامعة لدوري أبطال آسيا الثاني

المصدر: كوالامبور ـ البيان

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تتنافس الفرق الطامحة في قارة آسيا بطموح إضافة كأس رائعة إلى خزانة كؤوسها عندما تتنافس على لقب دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024 ـ 2025، وتم إلقاء نظرة أولى على الكأس الجديدة اللامعة، عندما تم الكشف عنها في حفل القرعة الرسمي لدور المجموعات للبطولة، وتعكس الكأس التي يبلغ ارتفاعها 65 سم، وهي مزيج متناغم من الحرفية التقليدية والتصميم المعاصر، التميز والهيبة للبطولة القارية الجديدة من الفئة الثانية للرجال، والتي من المقرر أن تظهر الفرق الصاعدة الرائدة في آسيا.

والميزة البارزة لكأس دوري أبطال آسيا الثانية، هي شكلها الذي يذكرنا بالبنية الجسدية للاعب كرة القدم، والذي يرمز إلى القوة واللياقة البدنية، وهي سمات أساسية للاعب في اللعبة الحديثة. وللتأكيد على أهمية المجموعة، وتم نقش 11 خطاً بشكل يدوي على الكأس، والتي تزين جسم الكأس مثل طقم كرة القدم.

وتم تصنيع هذه الكأس الجديدة يدوياً على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالمياً، من قبل شركة توماس لايت، ويحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصاً ملكياً، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.

وتربط المقابض المميزة لكأس دوري أبطال آسيا الثانية بينها وبين نظيرتها لدوري النخبة، وتتشارك الكأسان نفس اللغة البصرية والبراعة، مما يؤكد على طبيعتهما المترابطة، ويتم استخدام عملية تُعرف باسم تآكل الأسلاك لحفر اسم البطولة بطريقة أنيقة على قاعدة الكأس، مع نقش أسماء الفائزين، وإضافة إلى فرصة رفع كأس جديدة، سيتم دعم جميع الأندية المشاركة بزيادات كبيرة في المخصصات المالية.

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