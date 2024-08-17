محمد الكتبي: قرعة متوازنة والحضور المميز لـ«الزعيم» أمر طبيعي

المصدر: كوالامبور- البيان

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تصدر العين بطل النسختين الأولى والأخيرة من دوري أبطال آسيا المشهد خلال حفل مراسم سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ـ 2025، أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بحضوره المميز على مستوى العرض التقديمي إضافة إلى مشاركة الأسطورة أحمد عبدالله، الهداف التاريخي للنادي ببطولة الدوري والمدرب المساعد المعاصر والمتوج مع الفريق بلقبي 2003 و2024.

وأعرب محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ امتنانه وتقديره للرعاية السامية والدعم السخي الذي ظل يحظى به النادي، من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مؤسس استراتيجية نجاح النادي إلى جانب المتابعة المستمرة والاهتمام اللامحدود، من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز من سقف طموحات «الزعيم» على مستوى كافة البطولات لاسيما القارية والعالمية.

حضور العين

ووصف الكتبي، قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة بالمتوازنة مؤكداً: «حضور العين في العرض التقديمي وإشادة الاتحاد الآسيوي بالزعيم أمر طبيعي يثلج الصدر ويبعث على الفخر ويضاعف من مسؤولية كل منتمٍ لهذا الكيان في الالتزام برؤية النادي لمواكبة علامات التطور وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وقال أحمد الشامسي، مدير الفريق إن ورشة العمل التي جرت عصر يوم أول من أمس للأندية المتنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حملت الأجوبة لكافة التساؤلات وأوضحت للجميع آلية سحب القرعة، خصوصاً بعد أن أوضح الاتحاد الآسيوي للأندية بأنه سيعتمد برنامج قرعة خاصاً لمنع حدوث أي تعارض أو مواقف معقدة وفي مقدمتها تطبيق مبدأ عدم اللعب أمام فريق من الدولة نفسها.

وبدوره أعرب أحمد عبدالله، مساعد مدرب فريق العين، عن بالغ امتنانه وتقديره إلى إدارة نادي العين على توفير كل الدعم والرعاية الدائمة له وكافة رفقائه من الأجيال التي مرت على النادي، الأمر الذي ظل نهجاً واضحاً يحدد آلية تعامل كل الإدارات المتعاقبة على هذا الكيان مع أبنائه اللاعبين، كما أشكر الاتحاد الآسيوي على توجيه الدعوة للمشاركة في سحب قرعة مرحلة المجموعات.

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