مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا للنخبة

المصدر: متابعة - البيان

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أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بمنطقة الغرب عن مواجهات نارية تجمع بين أقوى الأندية في القارة، هذه البطولة الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي، ستشهد تنافساً شديداً بين أندية الغرب عبر نظام دوري مبتكر، ويأتي تقسيم الفرق إلى مجموعتين رئيسيتين، حيث يتنافس كل فريق مع ثمانية منافسين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماس والإثارة في البطولة.

انطلقت هذه النسخة بترقب كبير، حيث تسعى الأندية لتحقيق إنجازات تاريخية والحصول على حوافز مالية ضخمة، مع استعدادات مكثفة لمرحلة الدوري التي ستنطلق 16 سبتمبر المقبل. وكشفت قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة عن المواجهات المرتقبة بين أفضل 24 نادياً في القارة، ومن خلال القرعة، وبالاعتماد على نظام إلكتروني خاص، تم تحديد المباريات الأربع التي يخوضها كل فريق على أرضه، والمباريات الأربع الأخرى التي يلعبها خارج ملعبه.

يلتقي العين حامل اللقب بفوزه بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بنظامها السابق، وبحسب القرعة، مع أندية السد القطري والهلال السعودي والاستقلال الإيراني والغرافة القطري على أرضه، وأندية باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والنصر السعودي والغرافة خارج ملعبه.

بينما يلتقي الهلال على أرضه مع بيرسيبوليس الإيراني والشرطة والاستقلال والغرافة، وخارج ملعبه مع السد والعين والريان القطري والوصل، في حين، يتضمن مشوار النصر السعودي مواجهة السد والعين والريان والوصل على أرضه، وبيرسيبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة خارج ملعبه.

وفي منطقة الشرق، يشهد مشوار أولسان هيونداي الكوري الفائز باللقب مرتين، مواجهة شنغهاي بورت الصيني وفيسيل كوبي الياباني وشاندونغ تايشان الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني على أرضه، وجوهور دار التعظيم الماليزي وبوريرام يونايتد التايلاندي ويوكوهاما مارينوس الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني خارج ملعبه.

وللمرة الأولى سوف يتم تطبيق مرحلة الدوري، والتي تعتبر تغييراً جوهرياً في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال إقامة بطولتي دوري يتضمن كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، وتقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 نادياً موزعة على منطقتين للغرب والشرق، في الفترة من 16 سبتمبر ولغاية 19 فبراير المقبلين.

بحيث يتقابل كل فريق مع 8 أندية مختلفة، عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، وتتأهل أفضل 8 فرق في كل دوري إلى دور الـ 16، المقرر إقامة مبارياته في مارس 2025، ويتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.

دوري أبطال آسيا

في حين، أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، عن وقوع ممثلي الإمارات في مجموعتين متوازنتين، إذ يلعب الشارقة ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب أندية سيباهان الإيراني، الاستقلال الطاجيكي والوحدات الأردني، بينما سيلعب شباب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة، مع أندية ناساف الأوزبكي، الحسين الأردني والكويت الكويتي، أما المجموعة الأولى، فضمت أندية الوكرة القطري، تراكتور الإيراني، موهون باغان سوبر جاينت الهندي ورافشان الطاجيكي، والمجموعة الثانية، أندية التعاون السعودي، القوة الجوية العراقي، الخالدية البحريني والتين اسير الطاجيكي.

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