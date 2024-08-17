زهرة اللوتس رمز قوي للنمو والمرونة لبطولة النخبة

المصدر: كوالامبور - البيان

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تم الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال حفل سحب قرعة البطولة من قبل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتور تران كووك توان.وجرى دمج عناصر من النسيج الثقافي الغني للقارة بأناقة في شكل المزهرية الكلاسيكي، مع وجود زهرة اللوتس في قلبها، رمز قوي للنمو والقوة والمرونة التي تزدهر في جميع أنحاء قارة آسيا.

وتعكس الكأس الجديدة أيقونية هيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، إحدى أفضل البطولات القارية للأندية في كرة القدم العالمية، وتم تصنيع القطعة التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً يدوياً على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالمياً، من شركة توماس لايت، حيث يحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصاً ملكياً، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.

وتتمتع كأس دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل ملحوظ برابط بصري مماثل مع نظيرتها كأس دوري أبطال آسيا 2، مما يؤكد طبيعتهما المترابطة؛ كلاهما أيضاً جزء من عائلة أكبر من الكؤوس لمسابقات الأندية الآسيوية المُجددة، والتي تضم أيضاً دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري التحدي الآسيوي، حيث يتميز كل منهما بظلال بارزة، وتم نقش اسم البطولة بشكل مميز حول حافة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يُعزز تصميمها المتطور والحديث، بينما سيتم نقش أسماء الأندية البطلة على القاعدة المربعة الكبيرة المُنحنية المُغلقة.

من المتوقع أن يتابع أكثر من مليار مشجع المواجهات المُثيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد دعم الأندية بزيادات كبيرة في المخصصات المالية، وتحصل الأندية في مرحلة الدوري على ما لا يقل عن 800 ألف دولار، بينما يحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار على الأقل.

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