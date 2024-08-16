«إكويتي» راعياً لنادي الوحدة الإماراتي في موسم 2024-2025

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أعلنت شركة «إكويتي» Equiti Securities Currencies Brokers L.L.C،عن رعايتها للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة للموسم 2024-2025.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم عرض شعار «إكويتي» بشكل بارز على أكمام القميص الرسمي لنادي الوحدة لموسم 2024-2025، بالإضافة إلى عرضه في عدد من الأماكن الاستراتيجية داخل منشأت نادي الوحدة المرموق وفي كافة المراكز الرياضية التي يمثلها. ويلعب هذا التعاون دورا في تعزيز أواصر الثقة داخل المجتمع المحلي وتحفيز الشغف الرياضي بين صفوف الجماهير المحلية.

وقال عبد الله سالم الجنيبي، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة: «نحن سعداء بالترحيب بشركة إكويتي في عائلة الوحدة. سيكون دعمهم أساسياً في رحلتنا هذا الموسم، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات عظيمة معاً».

وأضاف: «يفخر نادي الوحدة بالتعاون مع شركة «إكويتي» كما يتطلع إلى دعم بعضهم البعض على أرض الملعب وخارجه طوال الموسم. ستركز هذه الشراكة على التفاعل المجتمعي ومشاركة الجماهير، مما يضمن تأثيرا إيجابياً يتجاوز اللعبة نفسها حيث يدعم تحقيق التنمية للثراء واستعراض فرص استثمارية جذابة للجمهور إلى جانب المتعة الرياضية».

وعبر محمد الأحمد قطماوي الشريك المؤسس لمجموعة إكويتي والرئيس التنفيذي لشركة «إكويتي» Equiti Securities Currencies Brokers L.L.C ، عن حماسه للتعاون بين المؤسستين الرائدتين قائلاً: «نحن فخورون بالشراكة مع نادي الوحدة، الذي يمتلك تاريخ عريق ويتمتع بقاعدة جماهيرية متحمسة ، مؤكدا أن هذا التعاون يتماشى مع التزامنا بدعم التميز والمشاركة المجتمعية».

وأضاف: «إكويتي تسعى إلى المزج بين المبادرات المجتمعية والرياضية وثقافة الابتكار المالية التي تقدمها بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات المالية الذكية التي تستقطب اهتمام جيل الشباب.. نحن فخورون جداً بالرياضيين الذين يسعون إلى النجاح وتحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى الإمارات».

وأكد إسكندر نجار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي أنه سواء كان الهدف تحقيق النجاح في أرض الملعب أو في بناء مجموعة تكنولوجية مالية عالمية، فالأمر الحاسم دوماً هو امتلاك الفريق المناسب" وهو ما نعمل عليه دوما.

وأضاف : "جزء أساسي من فلسفتنا في إكويتي هو اختيار الشراكات بحكمة وتقديم التميز المحلي، والحرص دائمًا على تعزيز الاتصال بشرائح المجتمع المتعددة التي نخدمها.. نحن متحمسون جدًا لإظهار دعمنا للكرة الاماراتية ونادي الوحدة العريق..

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