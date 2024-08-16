النني: أسعى لإسعاد جماهير الجزيرة

المصدر: وكالات

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أبدي محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي السابق والمنتخب المصري لكرة القدم سعادته بالانضمام لفريق الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال النني عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: "سعيد بانضمامي لفخر أبوظبي نادي الجزيرة. اسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

وأضاف: "إن شاء الله نقدر نسعد جماهير فخر أبوظبي ونحقق طموحات النادي في الفوز بالبطولات".

وقدم نادي الجزيرة الإماراتي اليوم لاعبه الجديد محمد النني الذي أنهي إجراءات انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع أرسنال.

وكان النني أحد العناصر التي شاركت فوق السن القانوني مع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة، الذي حصل على المركز الرابع في دورة باريس للألعاب الأولمبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

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