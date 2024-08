مواجهات قوية تنتظر العين والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/2025، سبتمبر المقبل، ويستعد كل من نادي العين والوصل لتمثيل الإمارات في هذه المنافسة القوية.

ستشهد البطولة منافسات قوية بين أندية النخبة في آسيا، حيث تسعى الفرق لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في مراحلها.

مباريات نادي العين

(على أرضه)

العين vs السد

العين vs الهلال

العين vs الريان

العين vs الأهلي

(خارج أرضه)

العين vs باختاكور

العين vs الشرطة

العين vs النصر

العين vs الغرافة

مباريات نادي الوصل

(على أرضه)

الوصل vs السد

الوصل vs الهلال

الوصل vs الريان

الوصل vs الأهلي

(خارج أرضه)

الوصل vs باختاكور

الوصل vs الشرطة

الوصل vs النصر

الوصل vs الغرافة

تبدأ منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 16 سبتمبر 2024، وتستمر حتى 19 فبراير 2025.

خلال هذه الفترة، ستخوض الفرق المشاركة مواجهات قوية، سواء على أرضها أو خارج الأرض، بهدف التأهل إلى الأدوار النهائية والاقتراب من تحقيق اللقب.

توقعات

مع هذه التحديات الكبيرة التي تنتظر العين والوصل، يضع كل من الفريقين نصب أعينهما تحقيق نتائج مميزة.

يملك العين والوصل خبرة كبيرة في المنافسات الآسيوية، وهو ما يجعلهما مرشحين لتقديم مستويات قوية.

التنافس سيكون شديدًا، خاصة مع الفرق القوية مثل الهلال والنصر، إلا أن جماهير الإمارات تتطلع إلى رؤية فرقها تتألق وتصل إلى أبعد مدى في البطولة.

