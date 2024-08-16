أنديتنا تترقب قرعة بطولتي دوري أبطال آسيا اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، قرعة النسخة الأولى من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني للموسم الجديد 2024 - 2025، وتم تصنيف العين في المستوى الأول، والوصل في المستوى الثاني في قرعة بطولة النخبة، بينما شباب الأهلي في المستوى الأول، والشارقة، في المستوى الثاني في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، مع تطبيق مبدأ عدم تواجه فريقين من الدولة ذاتها.

ويشارك في بطولة النخبة، 24 نادياً، وسيتم تقسيم الأندية على مجموعتين تضم كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة الدوري في الفترة من 16 سبتمبر 2024 لغاية 19 فبراير 2025، حيث سيواجه كل فريق، 8 خصوم مختلفين داخل منطقته في شكل 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه، وتتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى دور الـ 16، المقرر إقامته في مارس 2025، ويتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل لغاية 4 مايو 2025.

بينما يشارك في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، 32 نادياً ومن ضمنهم شباب الأهلي وبانكوك يونايتد التايلاندي وسيباهان الإيراني الذين تعرضوا للخسارة في مواجهاتهم ضمن الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتأهل من دور المجموعات، أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي تقام منافساته خلال فبراير 2025، في حين يقام ربع النهائي في مارس 2025، وقبل النهائي في أبريل 2025، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.

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