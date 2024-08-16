«القناص» ميريز يقود خط هجوم الجزيرة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أكمل الجزيرة تعاقده رسمياً مع المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، لقيادة خط هجوم «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، والذي يعتبر من الصفقات الكبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي على مستوى أندية المحترفين، بعد تألقه اللافت في الموسم الأخير مع نادي أوسييك الذي تُوج معه بلقب هداف الدوري الكرواتي برصيد 17 هدفاً، إضافة إلى صناعة 7 أهداف، ووصف النادي لاعبه الجديد بالقناص، ذاكراً أن التعاقد معه تأكيد على أن الجزيرة معقل الهدافين.

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