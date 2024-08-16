الحياة تعود إلى ملاعب الإمارات غداً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم في الإمارات غداً عبر انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بعد مرور أكثر من شهرين على آخر مباراة في الموسم الماضي، حيث أنهت أندية المحترفين تحضيراتها بإقامة معسكراتها في 7 دول عربية وأوروبية، التي تضمنت تجارب مهمة استعداداً لضربة بداية الموسم.

وتقص شريط افتتاح الموسم 3 مباريات في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غداً، ستكون بين بني ياس ودبا الحصن على ملعب بني ياس، والعروبة والنصر على استاد دبا في الساعة 18:05، بينما تنطلق مواجهة خورفكان والشارقة في الدور ذاته على استاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 20:45.

وتتواصل جولة ذهاب الدور التمهيدي مساء الأحد بمباريات الجزيرة والبطائح على استاد محمد بن زايد، وكلباء والعين على ملعب كلباء في الساعة 18:05، وشباب الأهلي وعجمان في الساعة 20:45 على استاد راشد.وتستعد الأندية لمشهد الافتتاح، الذي سيكون بمثابة محطة مثالية أمام 12 فريقاً للاستقرار على التشكيلة قبل انطلاق تحدي دوري أدنوك للمحترفين الذي يدشن أولى جولاته يوم 23 أغسطس المقبل.

مدربون جدد

واتجهت 8 أندية إلى تغيير المدربين استعداداً للموسم الجديد، حيث تعاقد الجزيرة مع المغربي الحسين عموتة، مدرب منتخب الأردن السابق، لموسمين، والوحدة مع النرويجي روني ديلا صاحب التجارب السابقة مع أندية سترومسغودست النرويجي، وسيلتك الأسكتلندي، وفريق فاليرينغا، ونيويورك سيتي الأمريكي، وتعيين شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا مدرباً، الذي سبق له تدريب فيورنتينا الإيطالي.

وليستر سيتي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، وبازل السويسري، وتعاقد بني ياس مع البرتغالي جواو بيدرو، الذي سبق له تولي تدريب أندية فاماليكاو وبوافيستا البرتغاليين، والرائد السعودي بجانب عمله مدرباً مساعداً في العديد من الأندية الإنجليزية، مثل إيفرتون وواتفورد وهال سيتي، إلى جانب سبورتنيغ لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني.

وحرصت 4 أندية على التعاقد مع مدربين من أصحاب الخبرة في دورينا، تمثلت في عودة الصربي غوران توميتش إلى قيادة دفة الجهاز الفني لعجمان بعد أن درب الوحدة والنصر في الموسم الماضي، إضافة إلى التجارب السابقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس، وخورفكان، والفجيرة.

وعاد المدرب البرازيلي كايو زاناردي إلى دورينا من بوابة دبا الحصن الصاعد حديثاً للمحترفين، صاحب التجارب السابقة مع عجمان والبطائح وخورفكان والنصر، بينما عوض خورفكان رحيل مدربه نيبوشا يوفوفيتش بالتعاقد مع الروماني دانييل إيسايلا، المدرب السابق لبني ياس وعجمان، وعاد الصربي فوك رازوفيتش إلى دورينا بقيادته كلباء في الموسم الجديد قادماً من ناديه السابق الفيحاء السعودي، وسبق لرازوفيتش تدريب الظفرة والوحدة.

استقرار فني

واستقرت 6 أندية على مدربيها بقيادة الشارقة تحت إشراف الروماني كوزمين أولاريو، الذي يقود «الملك» للموسم الثالث على التوالي، ويستمر الأرجنتيني هيرنان كريسبو مع العين، بعدما قاد «الزعيم» للتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا» في الموسم الماضي، ويواصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش التحدي مع الوصل بعد أن قاد «الإمبراطور» للتتويج بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، وجدد النصر الثقة بالهولندي ألفريد شرودر، والبطائح بالصربي غوران توميتش، وفضل العروبة الاستمرار مع المدرب برونو بيريرا، الذي قاد الفريق للصعود إلى «دوري المحترفين» بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وجوه جديدة

وتدفع الأندية بوجوه جديدة في الموسم الجديدة بعد كسر حاجز الـ100 صفقة على مستوى المحترفين الأجانب واللاعبين المواطنين والمقيمين، حيث تصدر المشهد في «الميركاتو» دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى الأضواء بعد تعاقده مع 21 لاعباً، كما يعد العروبة من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات بإجراء نحو 17 صفقة.

ومن أبرز الصفقات في الموسم الجديد على مستوى اللاعبين المواطنين صفقة النصر بضم النجم علي مبخوت مهاجم الجزيرة السابق والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين والمنتخب، كما حرص النصر على ضم أسماء قادمة من الدوري الهولندي، أبرزها الجناح البلجيكي من أصول مغربية عثمان بوسعيد لاعب أوتريخت الهولندي السابق.

ضمن 8 صفقات جديدة لـ«العميد»، التي تضم لاعب الوسط الهولندي ليروي فير لاعب آلانيا سبور التركي، ومروان أزركان لاعب نادي أوتريخت السابق، والبرازيلي «المقيم» جونيور سيلفا، والمهاجم الشاب سالم السومحي من نادي الوحدة، الذي سيتم قيده في فئة «مواليد الدولة»، والبرازيلي إيمانويل فيريرا لاعب وسط فلامينجو البرازيلي، والحارس الصربي المقيم ستيفان بيانوفيتش.

صفقات الأجانب

ومن أبرز صفقات المحترفين الأجانب تعاقد شباب الأهلي مع الدولي الإيراني سردار أزمون قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، الذي لعب في الموسم الماضي معاراً إلى روما الإيطالي، ويتصدر اللاعب قائمة أغلى لاعبي دورينا بقيمة 8 ملايين يورو بالتساوي مع سفيان رحيمي لاعب العين، بحسب موقع ترانسفيرماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

، كما تعاقد «الفرسان» مع الأرجنتيني جاستون سواريز من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات، والمدافع البرازيلي إياغو سانتوس من الشباب السعودي، والبرازيلي ريكيلمي هرنانديز لاعب منتخب البرازيل تحت 23 عاماً.وتعاقد نادي الجزيرة مع الدولي المصري محمد النني قادماً من أرسنال الإنجليزي، والأرجنتيني رامون ميريز مهاجم فريق أوسيبك الكرواتي، ومحمد يوسف عتيق.

أما الوصل بطل النسخة الماضية من الدوري، فضم كلاً من طحنون الزعابي قادماً من الوحدة بصفقة انتقال حر، وكذلك ماجد سرور معاراً من الشارقة، واللاعب الدولي الصربي سردان مييايلوفيتش لمدة موسمين قادماً من ريد ستار، الذي سبق له اللعب تحت قيادة المدرب ميلوش.

ومن أحدث صفقات العين تدعيم صفوفه باللاعب فابيو كاردوسو، الذي سينضم على سبيل الإعارة قادماً من بورتو البرتغالي، بجانب اللاعب سيكو بابا من البطائح، وخالد بطي من الوحدة، والباراجواياني ماتياس سيجوفيا، والمدافع البرازيلي مارلونسانتوس، مع استعادة خدمات اللاعب المغربي المهدي مبارك، عقب انتهاء إعاراته لنادي الرجاء المغربي.

صفقة واحدة

ويعد الشارقة من أقل الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات، فلم يعلن حتى الآن سوى عن ضم الصربي المقيم ديفيد بيتروفيتش بعد رحيل الثلاثي سيبستيان تيجالي، وميراليم بيانيتش، وموسى ماريجا.وضم الوحدة كلاً من المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا، والبرتغالي بيرناندو فولها، والنيجيري فاقور أوجيو، حيث تم قيدهم في فئة المقيمين، كما تعاقد أيضاً مع كل من الصربي ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس، والنيجيري فيليب أوتيلي.

وبدأ عجمان صفقاته مبكراً مع انتهاء الموسم الماضي، إذ ضم كلاً من التونسي فرج بن نجيمة، والمغربي محمد سبول، ومواطنه أيمن الحسوني، والبرازيلي فيكتور هنريكي قادماً من الظفرة، والكونغولي بيني موجبايا، وتعاقد مع حسن إبراهيم في فئة المقيمين، إضافة إلى مهاجم تولوز الفرنسي، الجامايكي جونيو فليمينغز، الذي لعب معاراً الموسم الماضي لفريق فوجدوفاتس الصربي.

ونجح خورفكان في ضم المغربي نور الدين، ومواطنه أيمن رشوق، والأرجنتيني برايان راميريز، وماتيوس أوليفيرا، وجونثان فيريرا.وتعاقد كلباء مع الإيراني شهريار موجانلو، واليمني خالد الأصبحي في فئة المقيمين، كما تعاقد مع سلطان المنذري، وأحمد شحدة أبوناموس، وعبدالعزيز الكعبي، وجدد استعارة مهدي قائدي.

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