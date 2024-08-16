«دبي الرياضي» يطلق «دولية خماسيات كرة القدم للأندية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن بطولة رياضية جديدة هي «البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية»، التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركة «كرة القدم الدولية المصغرة 5x5»، ومركز دبي التجاري العالمي على ملاعب «عالم دبي للرياضة»، خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، وضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتتضمن فعاليات ومنافسات في مختلف الرياضات.

وجاء الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث فيه علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وكريم مقدم، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للحدث.

وأعرب علي عمر عن حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع جميع الأطراف لنشر ممارسة الرياضية، واستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية، كما أكد أن البطولة هذه ستكون إضافة جيدة ومهمة لبرنامج فعاليات البطولات الصيفية، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ويتم تنظيم فعالياتها في مختلف مناطق دبي.

كما أن هذه البطولة ستكون مسك ختام النسخة الحالية من عالم دبي للرياضة، والذي سيختتم موسمه الحافل مساء يوم 5 سبتمبر المقبل، الذي سيكون أيضاً اليوم الختامي للبطولة، وتتويج الفريق الفائز بلقب النسخة الأولى منها.

وجهة رياضية عالمية

وعبر كريم مقدم اللاعب السابق في منتخب إيران لكرة القدم الشاطئية، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة عن سعادته بإطلاق البطولة من دبي، التي تعتبر وجهة رياضية عالمية مفضلة لدى جميع الرياضيين، كما قدم شكره لمجلس دبي الرياضي على تقديم التسهيلات والملاعب، التي سيتم عليها تنظيم مباريات البطولة، التي سيشارك فيها فرق من مختلف الدول للتنافس فيما بينها وسط أجواء من المحية والفرح في أروع مكان تقام فيه المنافسات.

كما أكد كريم مقدم انتشار ممارسة كرة القدم للخماسيات على العشب في مختلف دول العالم، وبشكل متسارع، كما أن العديد من الدول بدأت في تشكيل اتحادات محلية للإشراف على نشر وتطوير هذه اللعبة، وهو الأمر الذي شجعه على تنظيم هذه البطولة على مستوى فرق الأندية مع إمكانية إطلاق بطولات أخرى مستقبلاً على مستوى المنتخبات.

كما أكد أنه قد تلقى عشرات الطلبات من الأندية من مختلف الدول للمشاركة في البطولة، حيث يتم حالياً دراسة الطلبات لاختيار القائمة النهائية للبطولة، التي ستقام بمشاركة 12 فريقاً يمكن زيادتها إلى 16 فريقاً.وينص نظام البطولة على أن يضم كل فريق 14 لاعباً، و6 مسؤولين بإجمالي 20 شخصاً، على أن يوجد في الملعب 5 لاعبين، وأن يكون التبديل غير محدود أثناء المباراة، كما ستكون مدة المباراة 40 دقيقة موزعة على شوطين.

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