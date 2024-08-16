توني فوديسك.. حلم المجد الأولمبي انطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

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عانق السلوفيني توني فوديسك، المجد الأولمبي قبل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي اختتمت أخيراً في باريس، محققاً الميدالية الفضية في رياضة ألواح التزلج الشراعي بالمظلات (كايت سيرف) في المنافسات التي جرت ضمن الحدث بعيداً عن عاصمة النور باريس في شواطئ مارسيليا على مياه البحر الأبيض.

وتألق السلوفيني فوديسك المتوج عام 2018 بفضية المسابقة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في الأرجنتين، خلال الحدث، وكان قريباً من الذهب في الدور الختامي الذي شهد تفوق البطل النمساوي فالنتين بونتوس صاحب الميدالية الذهبية، بينما حصل السنغافوري ماكس مايدر على الميدالية البرونزية.

وأدرك البطل السلوفيني توني فوديسك حلمه الكبير الذي راوده منذ سنوات كواحد من نجوم اللعبة المثيرة، التي انضمت للمرة الأولى للألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، حيث مثلت دولة الإمارات وشواطئ لؤلؤة الخليج دبي محطة مهمة في برنامجه طوال المواسم الماضية التي تلت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، حيث أعلن عن ضم هذه الرياضة ليرسم بعدها طريقه نحو الحلم.

واختار البطل السلوفيني توني فوديسك بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل موسم من عدة جولات، حيث ظل حريصاً منذ موسم 2020 - 2021 على الحضور إلى الإمارات وإجراء تدريبات مكثفة في شواطئ لؤلؤة الخليج دبي.

وساعدت البنية التحتية المتوفرة في شواطئ جميرا، وتحديداً في شاطئي نسناس وكايت بيتش توني كثيراً، خاصة في ظل وجود مجتمع يشجع هذه الرياضة، وممارسين من عدة جنسيات وأكاديميات لتدريب هذه الرياضة، فضلاً عن البطولات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي كانت سبباً في إيجاد قاعدة من الممارسين وتشجيع المحترفين والهواة من أبناء الجاليات للقدوم وممارسة هذه الرياضة في أجواء مناسبة.

وظل البطل السلوفيني فوديسك حريصاً على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار المواسم الماضية، ومن بينها بطولة دبي المفتوحة لألواح التزلج على الماء بالمظلات - كايت سيرف، حيث سيطر على لقب منافسات هايدروفويل محترفين، التي جمعته بالنخبة من أبطالنا المواطنين، وأيضاً أبناء الجاليات المقيمة.

وشارك البطل السلوفيني للمرة الأولى في بطولة دبي المفتوحة في موسم 2020 - 2021، وقد أكد حينها أن مشاركته في البطولة مثلت له تحدياً حقيقياً في ظل الإغلاق الذي صاحب جائحة «كوفيد 19» حينها، وكانت خير إعداد له، حيث تدرب بشكل جيد واستبق المشاركة بمعسكر تدريبي طويل في شواطئ دبي رفقة أسرته؛ مما شجعه للمشاركة مجدداً في الموسمين 2021 - 2022، و2022 - 2023

وظل البطل السلوفيني توني فوديسك يشيد ببطولات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والإمكانات والتسهيلات المتوافرة في دبي، التي تعد قبلة للباحثين عن النجاح في كل المجالات، كما ظل يؤكد أن دبي ستكون محطة نحو التألق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتحقيق الحلم بمعانقة المجد في مارسيليا عروس البحر الأبيض والتتويج بالقرب من برج إيفل بالفضية الأولمبية.وتعد الميدالية الفضية التي نالها فوديسك هي الثالثة لبلاده سلوفينيا في باريس 2024 إلى جانب ذهبيتي مواطنتيه أندريا ليسكي في الجودو وزن 63 كغم، ويانيا غارنبريت، التي عانقت ذهبية التسلق سيدات.

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